23 марта 2024
22 марта 2024

Депздрав рассказал, чем чаще всего болеют тюменские дети в 2024 году

Тюменский депздрав: дети в 2024 году болеют ОРИ и новым коронавирусом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция «Десант Деда Мороза». Курган, ребенок, центр илизарова курган, болезнь, больница, больничный, кровать для ребенка
Тюменские дети чаще болеют в 2024 году ОРИ, заявили в тюменском депздраве Фото:

Дети в Тюменской области чаще всего в 2024 году болеют острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона.

«В 2024 году дети чаще болели ОРИ, вызванные различными вирусами — гриппом, парагриппом, аденовирусом, риновирусом и так далее. Случаи новой коронавирусной инфекции по-прежнему регистрируются у детей Тюменской области», — рассказали в депздраве региона.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук со ссылкой на депздрав региона рассказал, что жители города чаще всего подвержены заболеваниям системы кровообращения и сахарному диабету. Состояние здоровья тюменцев было проанализировано на основе данных диспансеризаций. Всего обследовано более 320 тысяч человек. Среди них доля трудоспособного населения составила 52,3%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дети в Тюменской области чаще всего в 2024 году болеют острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона. «В 2024 году дети чаще болели ОРИ, вызванные различными вирусами — гриппом, парагриппом, аденовирусом, риновирусом и так далее. Случаи новой коронавирусной инфекции по-прежнему регистрируются у детей Тюменской области», — рассказали в депздраве региона. Мэр Тюмени Руслан Кухарук со ссылкой на депздрав региона рассказал, что жители города чаще всего подвержены заболеваниям системы кровообращения и сахарному диабету. Состояние здоровья тюменцев было проанализировано на основе данных диспансеризаций. Всего обследовано более 320 тысяч человек. Среди них доля трудоспособного населения составила 52,3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...