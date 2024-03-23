Депздрав рассказал, чем чаще всего болеют тюменские дети в 2024 году

Дети в Тюменской области чаще всего в 2024 году болеют острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона.
«В 2024 году дети чаще болели ОРИ, вызванные различными вирусами — гриппом, парагриппом, аденовирусом, риновирусом и так далее. Случаи новой коронавирусной инфекции по-прежнему регистрируются у детей Тюменской области», — рассказали в депздраве региона.
Мэр Тюмени Руслан Кухарук со ссылкой на депздрав региона рассказал, что жители города чаще всего подвержены заболеваниям системы кровообращения и сахарному диабету. Состояние здоровья тюменцев было проанализировано на основе данных диспансеризаций. Всего обследовано более 320 тысяч человек. Среди них доля трудоспособного населения составила 52,3%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.