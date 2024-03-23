Депздрав рассказал, чем чаще всего болеют тюменские дети в 2024 году

Тюменский депздрав: дети в 2024 году болеют ОРИ и новым коронавирусом

24 марта 2024 в 00:47 Размер текста - 17 +

Тюменские дети чаще болеют в 2024 году ОРИ, заявили в тюменском депздраве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дети в Тюменской области чаще всего в 2024 году болеют острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона. «В 2024 году дети чаще болели ОРИ, вызванные различными вирусами — гриппом, парагриппом, аденовирусом, риновирусом и так далее. Случаи новой коронавирусной инфекции по-прежнему регистрируются у детей Тюменской области», — рассказали в депздраве региона. Мэр Тюмени Руслан Кухарук со ссылкой на депздрав региона рассказал, что жители города чаще всего подвержены заболеваниям системы кровообращения и сахарному диабету. Состояние здоровья тюменцев было проанализировано на основе данных диспансеризаций. Всего обследовано более 320 тысяч человек. Среди них доля трудоспособного населения составила 52,3%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дети в Тюменской области чаще всего в 2024 году болеют острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона. «В 2024 году дети чаще болели ОРИ, вызванные различными вирусами — гриппом, парагриппом, аденовирусом, риновирусом и так далее. Случаи новой коронавирусной инфекции по-прежнему регистрируются у детей Тюменской области», — рассказали в депздраве региона. Мэр Тюмени Руслан Кухарук со ссылкой на депздрав региона рассказал, что жители города чаще всего подвержены заболеваниям системы кровообращения и сахарному диабету. Состояние здоровья тюменцев было проанализировано на основе данных диспансеризаций. Всего обследовано более 320 тысяч человек. Среди них доля трудоспособного населения составила 52,3%.