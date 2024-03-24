24 марта 2024

Губернатор Шумков заявил о появлении на курганской «Рублевке» новых рабочих мест. Фото

На курганской «Рублевке» появятся сотни новых рабочих мест
© Служба новостей «URA.RU»
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Вадим Шумков заявил о появлении в Кетовском округе 200 рабочих мест в сфере АПК и переработки Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о скором появлении около 200 новых рабочих мест в Кетовском округе, также известном как «курганская рублевка», за счет реализации новых инвестпроектов и появления новых производств в сфере АПК и переработки. Об этом глава региона пишет в своем telegram-канале.

«В Кетовском округе реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов, в том числе в сфере АПК и переработки. Со значительным количеством новых рабочих мест. Сейчас обсуждаем еще один — в сфере промышленного производства. Речь идет о порядка 200 новых рабочих мест», — пишет губернатор в канале «силаVправде (V. Шумков)». Также, с его слов, правительство региона провело переговоры, касающиеся государственной поддержки, связанной со строительством инфраструктуры и приобретением необходимого оборудования.

Ранее URA.RU писало, что Шумков анонсировал появление нескольких тысяч новых рабочих мест в регионе в ближайшем будущем. Действия всех программ поддержки экономики в регионе, как заявлял он, позволит создать 7500 новых рабочих мест. Также сообщалось о запуске завода в Щучье (Курганская область), который обеспечит появление около 550 рабочих мест и привлечет 5,5 миллиардов рублей инвестиций в регион. Сейчас также идет подготовка к его запуску.

https://t.me/silavpravdevshumkov/9336
В Кетовском округе (Курганская область) появятся 200 новых рабочих мест
Фото:
https://t.me/silavpravdevshumkov/9336
На курганской «Рублевке» ожидается запуск производств в сфере АПК
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о скором появлении около 200 новых рабочих мест в Кетовском округе, также известном как «курганская рублевка», за счет реализации новых инвестпроектов и появления новых производств в сфере АПК и переработки. Об этом глава региона пишет в своем telegram-канале. «В Кетовском округе реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов, в том числе в сфере АПК и переработки. Со значительным количеством новых рабочих мест. Сейчас обсуждаем еще один — в сфере промышленного производства. Речь идет о порядка 200 новых рабочих мест», — пишет губернатор в канале «силаVправде (V. Шумков)». Также, с его слов, правительство региона провело переговоры, касающиеся государственной поддержки, связанной со строительством инфраструктуры и приобретением необходимого оборудования. Ранее URA.RU писало, что Шумков анонсировал появление нескольких тысяч новых рабочих мест в регионе в ближайшем будущем. Действия всех программ поддержки экономики в регионе, как заявлял он, позволит создать 7500 новых рабочих мест. Также сообщалось о запуске завода в Щучье (Курганская область), который обеспечит появление около 550 рабочих мест и привлечет 5,5 миллиардов рублей инвестиций в регион. Сейчас также идет подготовка к его запуску.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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