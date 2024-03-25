Экс-секретарь отделения КПРФ в Восточном административном округе Тюмени Александр Бакшаев избил собаку в подъезде. Видео с жестоким избиением животного распространяется в социальных сетях. Личность живодера установили соседи.
«Он утверждает, что собака на него напала. Фамилию соседи его узнали, участковый к нему второй день ходит, звонит, а он всех игнорирует. Не открывает дверь», — сообщают соседи агентству.
Тюменские коммунисты также подтвердили личность Бакшаева на видео. Как сообщили URA.RU источники в отделении партии, мужчину исключили в 2021 году за «нанесение телесных повреждения пожилой коммунистке». К нему также были претензии от руководства по сбору и расходованию членских взносов.
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