Экс-руководитель штаба КПРФ в тюменском округе избил собаку в подъезде. Видео

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Лес, снег, собака. Курган, снег, собака, волк
В Тюмени на собаку напал бывший член КПРФ Фото:

Экс-секретарь отделения КПРФ в Восточном административном округе Тюмени Александр Бакшаев избил собаку в подъезде. Видео с жестоким избиением животного распространяется в социальных сетях. Личность живодера установили соседи.

«Он утверждает, что собака на него напала. Фамилию соседи его узнали, участковый к нему второй день ходит, звонит, а он всех игнорирует. Не открывает дверь», — сообщают соседи агентству.

Тюменские коммунисты также подтвердили личность Бакшаева на видео. Как сообщили URA.RU источники в отделении партии, мужчину исключили в 2021 году за «нанесение телесных повреждения пожилой коммунистке». К нему также были претензии от руководства по сбору и расходованию членских взносов.

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Экс-секретарь отделения КПРФ в Восточном административном округе Тюмени Александр Бакшаев избил собаку в подъезде. Видео с жестоким избиением животного распространяется в социальных сетях. Личность живодера установили соседи. «Он утверждает, что собака на него напала. Фамилию соседи его узнали, участковый к нему второй день ходит, звонит, а он всех игнорирует. Не открывает дверь», — сообщают соседи агентству. Тюменские коммунисты также подтвердили личность Бакшаева на видео. Как сообщили URA.RU источники в отделении партии, мужчину исключили в 2021 году за «нанесение телесных повреждения пожилой коммунистке». К нему также были претензии от руководства по сбору и расходованию членских взносов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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