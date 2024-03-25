Экс-руководитель штаба КПРФ в тюменском округе избил собаку в подъезде. Видео

25 марта 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

В Тюмени на собаку напал бывший член КПРФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-секретарь отделения КПРФ в Восточном административном округе Тюмени Александр Бакшаев избил собаку в подъезде. Видео с жестоким избиением животного распространяется в социальных сетях. Личность живодера установили соседи. «Он утверждает, что собака на него напала. Фамилию соседи его узнали, участковый к нему второй день ходит, звонит, а он всех игнорирует. Не открывает дверь», — сообщают соседи агентству. Тюменские коммунисты также подтвердили личность Бакшаева на видео. Как сообщили URA.RU источники в отделении партии, мужчину исключили в 2021 году за «нанесение телесных повреждения пожилой коммунистке». К нему также были претензии от руководства по сбору и расходованию членских взносов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-секретарь отделения КПРФ в Восточном административном округе Тюмени Александр Бакшаев избил собаку в подъезде. Видео с жестоким избиением животного распространяется в социальных сетях. Личность живодера установили соседи. «Он утверждает, что собака на него напала. Фамилию соседи его узнали, участковый к нему второй день ходит, звонит, а он всех игнорирует. Не открывает дверь», — сообщают соседи агентству. Тюменские коммунисты также подтвердили личность Бакшаева на видео. Как сообщили URA.RU источники в отделении партии, мужчину исключили в 2021 году за «нанесение телесных повреждения пожилой коммунистке». К нему также были претензии от руководства по сбору и расходованию членских взносов.