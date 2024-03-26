Суд обязал бывшего курганского следователя выплатить миллион рублей

Суд встал на сторону курганского СУ СК в споре с экс-сотрудником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский суд удовлетворил иск следственного управления региона к бывшему сотруднику. Девушка должна будет выплатить около миллиона рублей за нарушение условий договора о целевом обучении. Информация имеется в системе ГАС «Правосудие».

«Следственный комитет РФ в лице СУ СК России по Курганской области обратился в суд с исковым заявлением к Г.А.Е. о возмещении затрат на обучение по договору целевого обучения. <…> Расходы на обучение составили 994.954,57 руб.», — сообщается на сайте курганского горсуда. Суд исковые требования удовлетворил.

Девушку вызвали по гражданскому делу после увольнения из следственного управления. Истец заявил, что бывший старший следователь не выполнила условия договора целевого обучения. Она не отработала положенные пять лет по условиям соглашения.

Представитель ответчика сообщила суду, что увольнение произошло по причинам, связанным с ухудшением здоровья на службе. Девушка посчитала это достаточным основанием для расторжения договора без последствий. Суд не согласился с этими доводами, поскольку ответчик добровольно расторгла трудовой договор и не отработала положенный срок, ее обязали произвести выплату.

Ранее URA.RU сообщало, что медик из сельской местности выиграла суд у департамента здравоохранения. Женщина не отработала положенный срок, и власти требовали вернуть часть единовременной выплаты. Суд встал на сторону медработника и разрешил не возвращать деньги.