Полиция ищет курганца, который напал с ножом на врача скорой помощи

В Половинском муниципальном округе Курганской области мужчина напал на медика-фельдшера. Сообщается, что преступника пытаются задержать. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Курган» с ссылкой на «Область 45».
«На одном из вызовов скорой помощи в Половинском округе на женщину-фельдшера напали и нанесли ножевые ранения. Личность подозреваемого установлена, сотрудниками полиции принимаются меры к задержанию злоумышленника. Сейчас медицинский работник находится в курганской больнице», — указано в посте канала.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к управлению МВД по Курганской области. Журналисту сообщили, что информация по данному факту зарегистрирована в отделении полиции «Половинское» МО МВД России «Притобольный». Личность подозреваемого установлена, сотрудниками полиции принимаются меры к задержанию злоумышленника.
Ранее URA.RU писало, что в курганской больнице медсестра устроила разборки с цыганами. По одной из версий, медсестра якобы в нетрезвом виде пыталась поставить укол ребенку цыганки. По официальной версии, что причиной конфликта стало нарушение мамой ребенка режима медучреждения — женщина хотела уйти, оставив вместо себя бабушку.
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