25 марта 2024

Полиция ищет курганца, который напал с ножом на врача скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, полиция, канвой, ключ от наручников, канвоир
Полицейские пытаются поймать курганца, который напал на врача скорой помощи Фото:

В Половинском муниципальном округе Курганской области мужчина напал на медика-фельдшера. Сообщается, что преступника пытаются задержать. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Курган» с ссылкой на «Область 45».

«На одном из вызовов скорой помощи в Половинском округе на женщину-фельдшера напали и нанесли ножевые ранения. Личность подозреваемого установлена, сотрудниками полиции принимаются меры к задержанию злоумышленника. Сейчас медицинский работник находится в курганской больнице», — указано в посте канала.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к управлению МВД по Курганской области. Журналисту сообщили, что информация по данному факту зарегистрирована в отделении полиции «Половинское» МО МВД России «Притобольный». Личность подозреваемого установлена, сотрудниками полиции принимаются меры к задержанию злоумышленника.

Ранее URA.RU писало, что в курганской больнице медсестра устроила разборки с цыганами. По одной из версий, медсестра якобы в нетрезвом виде пыталась поставить укол ребенку цыганки. По официальной версии, что причиной конфликта стало нарушение мамой ребенка режима медучреждения — женщина хотела уйти, оставив вместо себя бабушку.

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В Половинском муниципальном округе Курганской области мужчина напал на медика-фельдшера. Сообщается, что преступника пытаются задержать. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Курган» с ссылкой на «Область 45». «На одном из вызовов скорой помощи в Половинском округе на женщину-фельдшера напали и нанесли ножевые ранения. Личность подозреваемого установлена, сотрудниками полиции принимаются меры к задержанию злоумышленника. Сейчас медицинский работник находится в курганской больнице», — указано в посте канала. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к управлению МВД по Курганской области. Журналисту сообщили, что информация по данному факту зарегистрирована в отделении полиции «Половинское» МО МВД России «Притобольный». Личность подозреваемого установлена, сотрудниками полиции принимаются меры к задержанию злоумышленника. Ранее URA.RU писало, что в курганской больнице медсестра устроила разборки с цыганами. По одной из версий, медсестра якобы в нетрезвом виде пыталась поставить укол ребенку цыганки. По официальной версии, что причиной конфликта стало нарушение мамой ребенка режима медучреждения — женщина хотела уйти, оставив вместо себя бабушку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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