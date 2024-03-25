25 марта 2024

Жители Нового Уренгоя пожаловались зампрокурора ЯНАО на мэрию

Жители Нового Уренгоя недовольны уборкой снега в городе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уборка снега. Тюмень, уборка снега
Новоуренгойцы пожаловались на мэрию из-за плохой уборки снега Фото:

Жители Нового Уренгоя пожаловались в прокуратуру на чиновников администрации, которые недостаточно контролируют уборку снега с городских улиц. Заместитель прокурора ЯНАО Александр Демин поручил провести проверку по обращению, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры округа.

«В ходе личного приема, который провел 26 марта зампрокурора округа Александр Демин, к нему обратились горожане с жалобой на недостаточную работу местной администрации в части уборки города от снега. По заявлению инициировано проведение проверочных мероприятий», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, поднимались вопросы нарушения миграционного законодательства, ненадлежащего содержания детской площадки. Жители Надыма сообщили, что у здания «Почты России» отсутствует пандус, а управляющая компания, обслуживающие дома по набережной Оруджева, улицам Кедровой и Пионерской, ненадлежаще выполняет обязанности. По всем заявлениям Демин поручил провести проверки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Нового Уренгоя пожаловались в прокуратуру на чиновников администрации, которые недостаточно контролируют уборку снега с городских улиц. Заместитель прокурора ЯНАО Александр Демин поручил провести проверку по обращению, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры округа. «В ходе личного приема, который провел 26 марта зампрокурора округа Александр Демин, к нему обратились горожане с жалобой на недостаточную работу местной администрации в части уборки города от снега. По заявлению инициировано проведение проверочных мероприятий», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Кроме того, поднимались вопросы нарушения миграционного законодательства, ненадлежащего содержания детской площадки. Жители Надыма сообщили, что у здания «Почты России» отсутствует пандус, а управляющая компания, обслуживающие дома по набережной Оруджева, улицам Кедровой и Пионерской, ненадлежаще выполняет обязанности. По всем заявлениям Демин поручил провести проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...