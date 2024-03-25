Жители Нового Уренгоя пожаловались зампрокурора ЯНАО на мэрию

Жители Нового Уренгоя недовольны уборкой снега в городе

26 марта 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Новоуренгойцы пожаловались на мэрию из-за плохой уборки снега Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Нового Уренгоя пожаловались в прокуратуру на чиновников администрации, которые недостаточно контролируют уборку снега с городских улиц. Заместитель прокурора ЯНАО Александр Демин поручил провести проверку по обращению, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры округа. «В ходе личного приема, который провел 26 марта зампрокурора округа Александр Демин, к нему обратились горожане с жалобой на недостаточную работу местной администрации в части уборки города от снега. По заявлению инициировано проведение проверочных мероприятий», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Кроме того, поднимались вопросы нарушения миграционного законодательства, ненадлежащего содержания детской площадки. Жители Надыма сообщили, что у здания «Почты России» отсутствует пандус, а управляющая компания, обслуживающие дома по набережной Оруджева, улицам Кедровой и Пионерской, ненадлежаще выполняет обязанности. По всем заявлениям Демин поручил провести проверки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Нового Уренгоя пожаловались в прокуратуру на чиновников администрации, которые недостаточно контролируют уборку снега с городских улиц. Заместитель прокурора ЯНАО Александр Демин поручил провести проверку по обращению, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры округа. «В ходе личного приема, который провел 26 марта зампрокурора округа Александр Демин, к нему обратились горожане с жалобой на недостаточную работу местной администрации в части уборки города от снега. По заявлению инициировано проведение проверочных мероприятий», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Кроме того, поднимались вопросы нарушения миграционного законодательства, ненадлежащего содержания детской площадки. Жители Надыма сообщили, что у здания «Почты России» отсутствует пандус, а управляющая компания, обслуживающие дома по набережной Оруджева, улицам Кедровой и Пионерской, ненадлежаще выполняет обязанности. По всем заявлениям Демин поручил провести проверки.