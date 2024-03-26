В Курганской области нашли злоумышленника, напавшего на медика

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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , полиция, полицейский, наручники
Силовики задержала курганца, напавшего на медика Фото:

В Курганской области нашли нападавшего на врача скорой помощи в Половинском округе. Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника. Об этом сообщается в официальном telegram-канале управления Следственного комитета по Курганской области.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан 35-летний мужчина. В ближайшее время его доставят в территориальное подразделение следственного управления, где следователи приступят к его допросу», — указано в посте канала.

Сообщается, что мужчина напал на медика, будучи пьяным. Потерпевший получила ранение в живот. После того как злоумышленник ударил ножом фельдшера, он угрожал другому медработнику.

Ранее URA.RU писало, что в Половинском муниципальном округе Курганской области мужчина напал на фельдшера скорой помощи. Пострадавшую женщину доставили в курганскую больницу.

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В Курганской области нашли нападавшего на врача скорой помощи в Половинском округе. Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника. Об этом сообщается в официальном telegram-канале управления Следственного комитета по Курганской области. «По подозрению в совершении указанного преступления задержан 35-летний мужчина. В ближайшее время его доставят в территориальное подразделение следственного управления, где следователи приступят к его допросу», — указано в посте канала. Сообщается, что мужчина напал на медика, будучи пьяным. Потерпевший получила ранение в живот. После того как злоумышленник ударил ножом фельдшера, он угрожал другому медработнику. Ранее URA.RU писало, что в Половинском муниципальном округе Курганской области мужчина напал на фельдшера скорой помощи. Пострадавшую женщину доставили в курганскую больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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