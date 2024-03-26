В Курганской области нашли злоумышленника, напавшего на медика

Силовики задержала курганца, напавшего на медика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области нашли нападавшего на врача скорой помощи в Половинском округе. Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника. Об этом сообщается в официальном telegram-канале управления Следственного комитета по Курганской области.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан 35-летний мужчина. В ближайшее время его доставят в территориальное подразделение следственного управления, где следователи приступят к его допросу», — указано в посте канала.

Сообщается, что мужчина напал на медика, будучи пьяным. Потерпевший получила ранение в живот. После того как злоумышленник ударил ножом фельдшера, он угрожал другому медработнику.

Ранее URA.RU писало, что в Половинском муниципальном округе Курганской области мужчина напал на фельдшера скорой помощи. Пострадавшую женщину доставили в курганскую больницу.