В регионах УрФО откроют центры патриотического воспитания

26 марта 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Филиалы центра откроют в каждом регионе УрФО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В каждом из шести регионах Уральского федерального округа будут созданы центры патриотического воспитания «ВОИН». Об этом рассказал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «Однозначно филиалы центра „ВОИН“ будут созданы во всех шести регионах, которые входят в Уральский федеральный округ. По следующим трем отделениям, которые должны открыться, все управленческие решения уже приняты», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Центры военно-спортивной подготовки созданы по поручению президента России Владимира Путина. Одно из первых отделений открыли в Екатеринбурге в мае 2023 года на базе педагогического колледжа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В каждом из шести регионах Уральского федерального округа будут созданы центры патриотического воспитания «ВОИН». Об этом рассказал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «Однозначно филиалы центра „ВОИН“ будут созданы во всех шести регионах, которые входят в Уральский федеральный округ. По следующим трем отделениям, которые должны открыться, все управленческие решения уже приняты», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Центры военно-спортивной подготовки созданы по поручению президента России Владимира Путина. Одно из первых отделений открыли в Екатеринбурге в мае 2023 года на базе педагогического колледжа.