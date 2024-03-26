В регионах УрФО откроют центры патриотического воспитания

В каждом из шести регионах Уральского федерального округа будут созданы центры патриотического воспитания «ВОИН». Об этом рассказал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.
«Однозначно филиалы центра „ВОИН“ будут созданы во всех шести регионах, которые входят в Уральский федеральный округ. По следующим трем отделениям, которые должны открыться, все управленческие решения уже приняты», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева.
Центры военно-спортивной подготовки созданы по поручению президента России Владимира Путина. Одно из первых отделений открыли в Екатеринбурге в мае 2023 года на базе педагогического колледжа.
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