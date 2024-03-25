Моор открыл программу «Наставники специального назначения» в Тюмени

26 марта 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор отметил важность образовательной программы для страны Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил на открытии образовательной программы «Наставники специального назначения» в Тюменской области. Здесь будут обучать наставников для филиалов центра «Воин» по всей стране, сообщил корреспондент URA.RU, который находился на открытии программы. «Сегодня у вас начинается интенсивная образовательная программа „Наставники специального назначения“. Вам предстоят очень интересные встречи с очень интересными людьми. Я уверен, что здесь за эти четыре дня вы получите очень хороший теоретический и практический фундамент знаний», — рассказал Александр Моор. Также в своей речи губернатор отметил важность создания центра «Воин». Проект был создан по инициативе замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Тюменский филиал центра «Воин» сегодня является одним из лучших во всей стране. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмень приедет первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко. В Тюмени он планировал встречу с местными политэлитами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил на открытии образовательной программы «Наставники специального назначения» в Тюменской области. Здесь будут обучать наставников для филиалов центра «Воин» по всей стране, сообщил корреспондент URA.RU, который находился на открытии программы. «Сегодня у вас начинается интенсивная образовательная программа „Наставники специального назначения“. Вам предстоят очень интересные встречи с очень интересными людьми. Я уверен, что здесь за эти четыре дня вы получите очень хороший теоретический и практический фундамент знаний», — рассказал Александр Моор. Также в своей речи губернатор отметил важность создания центра «Воин». Проект был создан по инициативе замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Тюменский филиал центра «Воин» сегодня является одним из лучших во всей стране. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмень приедет первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко. В Тюмени он планировал встречу с местными политэлитами.