26 марта 2024

Бастрыкин потребовал доклад о нападении на медика в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал информацию о нападении на медика в Половинном Фото:

Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство фельдшера скорой помощи в Курганской области будет представлен главе СКР России Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении.

Нападение на фельдшера скорой помощи произошло 25 марта около 22 часов в селе Половинное. Пьяный житель села ударил медика ножом в живот. После этого угрожал убийством другому медработнику больницу. По информации УМВД, второй медик оказала сопротивление преступнику, а потом помогла пострадавшей. Раненую женщину доставили в курганскую больницу. 35-летний подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а, б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство фельдшера скорой помощи в Курганской области будет представлен главе СКР России Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства. «Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении. Нападение на фельдшера скорой помощи произошло 25 марта около 22 часов в селе Половинное. Пьяный житель села ударил медика ножом в живот. После этого угрожал убийством другому медработнику больницу. По информации УМВД, второй медик оказала сопротивление преступнику, а потом помогла пострадавшей. Раненую женщину доставили в курганскую больницу. 35-летний подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а, б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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