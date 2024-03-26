Бастрыкин потребовал доклад о нападении на медика в Курганской области

Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство фельдшера скорой помощи в Курганской области будет представлен главе СКР России Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.
«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении.
Нападение на фельдшера скорой помощи произошло 25 марта около 22 часов в селе Половинное. Пьяный житель села ударил медика ножом в живот. После этого угрожал убийством другому медработнику больницу. По информации УМВД, второй медик оказала сопротивление преступнику, а потом помогла пострадавшей. Раненую женщину доставили в курганскую больницу. 35-летний подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а, б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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