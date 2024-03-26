Тюменский стенд на ВДНХ пропиарил восьмикратный чемпион РФ по тяжелой атлетике. Фото

Стенд Тюменской области на выставке «Россия» на ВДНХ прорекламировал Кокляев

27 марта 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Кокляев провел интерактив на стенде Тюменской области для гостей выставки «Россия» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев провел экскурсию по стенду Тюменской области для посетителей выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «Звезда силового экстрима Михаил Кокляев провел для гостей стенда Тюменской области на ВДНХ интерактив Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике презентовал посетителям выставки „Россия“ фестиваль „Тюмень сильная“», — сообщает областное правительство. Сам спортсмен признался, что в течение 10 лет несколько раз в год посещает Тюменскую область. Он высоко оценил уровень спорта в регионе. «Вижу, как семимильными развивается регион во всех сферах. Приглашаем всех на уникальный фестиваль „Тюмень сильная“, который уже включает в себя 20 видов спорта. И это не предел, их становится больше с каждым годом», — цитирует Кокляева информационный центр правительства Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало о том, что на тюменском стенде гости выставки «Россия» могут сфотографироваться с Путиным. Регион представил уникальную 3D-модель президента России. Фото: инфоцентр Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев провел экскурсию по стенду Тюменской области для посетителей выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «Звезда силового экстрима Михаил Кокляев провел для гостей стенда Тюменской области на ВДНХ интерактив Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике презентовал посетителям выставки „Россия“ фестиваль „Тюмень сильная“», — сообщает областное правительство. Сам спортсмен признался, что в течение 10 лет несколько раз в год посещает Тюменскую область. Он высоко оценил уровень спорта в регионе. «Вижу, как семимильными развивается регион во всех сферах. Приглашаем всех на уникальный фестиваль „Тюмень сильная“, который уже включает в себя 20 видов спорта. И это не предел, их становится больше с каждым годом», — цитирует Кокляева информационный центр правительства Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало о том, что на тюменском стенде гости выставки «Россия» могут сфотографироваться с Путиным. Регион представил уникальную 3D-модель президента России.