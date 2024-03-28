Эксперт-востоковед: заказчики теракта в «Крокусе» возродили ИГИЛ*

Востоковед Григорьев: организаторы теракта в «Крокусе» возродили ИГИЛ*

28 марта 2024 в 08:15 Размер текста - 17 +

В интервью URA.RU востоковед Арсений Григорьев выразил мнение, что заказчики теракта в «Крокусе» реанимировали ИГИЛ* Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Заказчики теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» реинкарнировали ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация) в международной политической и медийной повестке. Об этом в интервью URA.RU заявил руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев. «До сих пор мы представляли ИГ как сильно ослабленную структуру. В последние годы ИГ старалось „примазаться“ к любому „бесхозному“ происшествию и хоть как-то вернуть себе былую славу в медийном пространстве. Теракт в „Крокусе“ мог быть полностью спланирован силами, не имеющими прямого отношения к ИГ, но передан ИГ на аутсорсинг в обмен на гарантированный пиар, денежное вознаграждение в криптовалюте и, по сути, право на реинкарнацию в международной политической повестке», — заявил политолог. По словам Григорьева, сам сценарий атаки на концертный зал отличается от тех, что ранее использовали боевики ИГИЛ. «Характер организации этой операции наводит на мысли о наличии третьей стороны. Судя по профессиональному характеру планирования теракта, к его подготовке приложили руку люди, владеющие серьезными организационными возможностями», — отметил Григорьев. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен вечером 22 марта. Президент РФ Владимир Путин во время совещания в понедельник 25 марта сообщил, что к этой трагедии отношение имеют радикальные исламисты. Но при этом США пытаются убедить всех в отсутствии украинского следа в теракте. * ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заказчики теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» реинкарнировали ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация) в международной политической и медийной повестке. Об этом в интервью URA.RU заявил руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев. «До сих пор мы представляли ИГ как сильно ослабленную структуру. В последние годы ИГ старалось „примазаться“ к любому „бесхозному“ происшествию и хоть как-то вернуть себе былую славу в медийном пространстве. Теракт в „Крокусе“ мог быть полностью спланирован силами, не имеющими прямого отношения к ИГ, но передан ИГ на аутсорсинг в обмен на гарантированный пиар, денежное вознаграждение в криптовалюте и, по сути, право на реинкарнацию в международной политической повестке», — заявил политолог. По словам Григорьева, сам сценарий атаки на концертный зал отличается от тех, что ранее использовали боевики ИГИЛ. «Характер организации этой операции наводит на мысли о наличии третьей стороны. Судя по профессиональному характеру планирования теракта, к его подготовке приложили руку люди, владеющие серьезными организационными возможностями», — отметил Григорьев. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен вечером 22 марта. Президент РФ Владимир Путин во время совещания в понедельник 25 марта сообщил, что к этой трагедии отношение имеют радикальные исламисты. Но при этом США пытаются убедить всех в отсутствии украинского следа в теракте. * ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация