27 марта 2024

Курганцы показали свои мультфильмы в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие музея советского быта. Екатеринбург, заяц, волк, музей советского быта, ну погоди
Курганцы привезли на «Союзмультфильм» свои анимационные фильмы (архивное фото) Фото:

Курганцы, снявшие мультфильмы об истории города и области, показали свое творчество на главной анимационной студии страны — «Союзмультфильме» в Москве. Об этом рассказал руководитель киностудии CompactTV, режиссер и сценарист Константин Романов.

«Презентовали наши мультфильмы, рассказали о планах. У нас уже выполнена большая работа продюсеров, есть стиль, концепция первого сезона, библии, синопсисы, просмотры. Побывали на экскурсии прямо по закулисью „Союзмультфильма“» — написал Романов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Романов подчеркнул, что на «Союзмультфильме» работают почти 800 сотрудников. Они создают большое количество анимационных проектов. Ребята очень крутые, отметил курганский мультипликатор.

Ранее Романов и его команда сняли «Мульти Истории», в которых рассказывается о реальных исторических событиях в Курганской области, но присутствует их творческая интерпретация. Проект был реализован с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества.

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Курганцы, снявшие мультфильмы об истории города и области, показали свое творчество на главной анимационной студии страны — «Союзмультфильме» в Москве. Об этом рассказал руководитель киностудии CompactTV, режиссер и сценарист Константин Романов. «Презентовали наши мультфильмы, рассказали о планах. У нас уже выполнена большая работа продюсеров, есть стиль, концепция первого сезона, библии, синопсисы, просмотры. Побывали на экскурсии прямо по закулисью „Союзмультфильма“» — написал Романов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Романов подчеркнул, что на «Союзмультфильме» работают почти 800 сотрудников. Они создают большое количество анимационных проектов. Ребята очень крутые, отметил курганский мультипликатор. Ранее Романов и его команда сняли «Мульти Истории», в которых рассказывается о реальных исторических событиях в Курганской области, но присутствует их творческая интерпретация. Проект был реализован с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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