Курганцы показали свои мультфильмы в Москве

Курганцы привезли на «Союзмультфильм» свои анимационные фильмы (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Курганцы, снявшие мультфильмы об истории города и области, показали свое творчество на главной анимационной студии страны — «Союзмультфильме» в Москве. Об этом рассказал руководитель киностудии CompactTV, режиссер и сценарист Константин Романов.

«Презентовали наши мультфильмы, рассказали о планах. У нас уже выполнена большая работа продюсеров, есть стиль, концепция первого сезона, библии, синопсисы, просмотры. Побывали на экскурсии прямо по закулисью „Союзмультфильма“» — написал Романов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Романов подчеркнул, что на «Союзмультфильме» работают почти 800 сотрудников. Они создают большое количество анимационных проектов. Ребята очень крутые, отметил курганский мультипликатор.

Ранее Романов и его команда сняли «Мульти Истории», в которых рассказывается о реальных исторических событиях в Курганской области, но присутствует их творческая интерпретация. Проект был реализован с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества.