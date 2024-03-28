В Тюмени планируют запустить новые автобусные маршруты

В Тюмени запустят маршрут до «элитного» жилья Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени запустят четыре новых автобусных маршрута до двух микрорайонов и пригородных направлений. Указано в документации тюменских властей.

«Планируется запуск четырех маршрутов. Речь идет о перевозках пассажиров по маршрутам № 12 ЖДВ — Озеро Круглое, № 19 Улица Созидателей — Магазин Океан, № 81 Центральный рынок — Никольский (деревня Патрушева) и № 114 Завод Медоборудования — с/о Вишенка», — указано в документе, который есть в распоряжении 72.RU.

Первый маршрут необходим, что запустить сообщение на «элитный» квартал по улице Кармацкого, где строится жилье комфорт-класса. В администрации уточняют, что он будет связан со школами, детскими садами и другими объектами в заречных микрорайонах. Маршрут от улицы Созидателей позволит улучшить обстановку в Слободе и комфортно добираться студентам до вузов на Доме Обороны и в центральной части города. Еще два маршрута дадут возможность удобнее добираться от СНТ до Тюмени и из Патрушева, от ЖК «Никольский» по Червишевскому тракту.

В пресс-службе городской администрации сообщали, что в районе ЖК «Айвазовский» и «Ария» планируют запустить автобусы. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Кроме того, по всему региону хотели открыть от трех до пяти маршрутов на четырех автовокзалах и 16 автостанциях. По словам директора государственного бюджетного учреждения «Объединение автовокзалов Тюменской области» Артема Антипина, именно жители региона определяют необходимость новых транспортных направлений.