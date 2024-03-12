В районе тюменских ЖК запустят автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Остановки, автобусы, пассажиры. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, люди на остановке, общественный транспорт, остановка автобусная
Автобусы будут ездить по улице Тимофея Кармацкого Фото:

В Тюмени в районе ЖК «Айвазовский» и «Ария» запустят автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Потом маршрут по улице Тимофея Кармацкого будет запущен», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени образовалась нехватка водителей общественного транспорта. Причиной дефицита кадров стало переманивание работников в Москву. Отмечается, что в течение двух лет зарплата водителей выросла на 37,5%.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в районе ЖК «Айвазовский» и «Ария» запустят автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Потом маршрут по улице Тимофея Кармацкого будет запущен», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени образовалась нехватка водителей общественного транспорта. Причиной дефицита кадров стало переманивание работников в Москву. Отмечается, что в течение двух лет зарплата водителей выросла на 37,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...