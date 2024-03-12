В районе тюменских ЖК запустят автобусы

12 марта 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Автобусы будут ездить по улице Тимофея Кармацкого Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в районе ЖК «Айвазовский» и «Ария» запустят автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Потом маршрут по улице Тимофея Кармацкого будет запущен», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени образовалась нехватка водителей общественного транспорта. Причиной дефицита кадров стало переманивание работников в Москву. Отмечается, что в течение двух лет зарплата водителей выросла на 37,5%.

В Тюмени в районе ЖК «Айвазовский» и «Ария» запустят автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Потом маршрут по улице Тимофея Кармацкого будет запущен», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени образовалась нехватка водителей общественного транспорта. Причиной дефицита кадров стало переманивание работников в Москву. Отмечается, что в течение двух лет зарплата водителей выросла на 37,5%.