Бывшего курганского участкового заставили вернуть деньги за форму

В Далматовском округе (Курганская область) участковый полиции уволился с работы, но забыл оплатить работодателю расходы за форменную одежду. Представители отдела МВД подали на экс-полицейского иск в суд и выиграли дело. Об этом говорится в судебных материалах.
«Суд решил удовлетворить иск ОМВД России „Далматовский“ к бывшему участковому о взыскании стоимости форменного обмундирования. Решено взыскать с него 18 423 рубля», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Далматовского районного суда.
В судебных материалах отмечается, что форма участкового была малоношеной. На заседание суда бывший полицейский не явился. Он может обжаловать решение в течение месяца.
Ранее сотрудник отдела МВД «Куртамышский» (Курганская область) добился через суд выплаты средств за аренду жилья в течение длительной командировки. Ему также восстановили право на отпуск.
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В Далматовском округе (Курганская область) участковый полиции уволился с работы, но забыл оплатить работодателю расходы за форменную одежду. Представители отдела МВД подали на экс-полицейского иск в суд и выиграли дело. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил удовлетворить иск ОМВД России „Далматовский“ к бывшему участковому о взыскании стоимости форменного обмундирования. Решено взыскать с него 18 423 рубля», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Далматовского районного суда. В судебных материалах отмечается, что форма участкового была малоношеной. На заседание суда бывший полицейский не явился. Он может обжаловать решение в течение месяца. Ранее сотрудник отдела МВД «Куртамышский» (Курганская область) добился через суд выплаты средств за аренду жилья в течение длительной командировки. Ему также восстановили право на отпуск.