Бывшего курганского участкового заставили вернуть деньги за форму

Бывший курганский участковый заплатит за форму, которую не вернул Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Далматовском округе (Курганская область) участковый полиции уволился с работы, но забыл оплатить работодателю расходы за форменную одежду. Представители отдела МВД подали на экс-полицейского иск в суд и выиграли дело. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд решил удовлетворить иск ОМВД России „Далматовский“ к бывшему участковому о взыскании стоимости форменного обмундирования. Решено взыскать с него 18 423 рубля», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Далматовского районного суда.

В судебных материалах отмечается, что форма участкового была малоношеной. На заседание суда бывший полицейский не явился. Он может обжаловать решение в течение месяца.

Ранее сотрудник отдела МВД «Куртамышский» (Курганская область) добился через суд выплаты средств за аренду жилья в течение длительной командировки. Ему также восстановили право на отпуск.