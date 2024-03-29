29 марта 2024

Бывшего курганского участкового заставили вернуть деньги за форму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, нашивка, куртка, форма, спецодежда, полиция, униформа, младший лейтенант
Бывший курганский участковый заплатит за форму, которую не вернул Фото:

В Далматовском округе (Курганская область) участковый полиции уволился с работы, но забыл оплатить работодателю расходы за форменную одежду. Представители отдела МВД подали на экс-полицейского иск в суд и выиграли дело. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд решил удовлетворить иск ОМВД России „Далматовский“ к бывшему участковому о взыскании стоимости форменного обмундирования. Решено взыскать с него 18 423 рубля», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Далматовского районного суда.

В судебных материалах отмечается, что форма участкового была малоношеной. На заседание суда бывший полицейский не явился. Он может обжаловать решение в течение месяца.

Ранее сотрудник отдела МВД «Куртамышский» (Курганская область) добился через суд выплаты средств за аренду жилья в течение длительной командировки. Ему также восстановили право на отпуск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Далматовском округе (Курганская область) участковый полиции уволился с работы, но забыл оплатить работодателю расходы за форменную одежду. Представители отдела МВД подали на экс-полицейского иск в суд и выиграли дело. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил удовлетворить иск ОМВД России „Далматовский“ к бывшему участковому о взыскании стоимости форменного обмундирования. Решено взыскать с него 18 423 рубля», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Далматовского районного суда. В судебных материалах отмечается, что форма участкового была малоношеной. На заседание суда бывший полицейский не явился. Он может обжаловать решение в течение месяца. Ранее сотрудник отдела МВД «Куртамышский» (Курганская область) добился через суд выплаты средств за аренду жилья в течение длительной командировки. Ему также восстановили право на отпуск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...