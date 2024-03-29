Житель ЯНАО погиб на СВО при исполнении воинского долга

Житель поселка Пангоды (ЯНАО) Михаил Рудской погиб во время специальной военной операции (СВО) при исполнение служебного долга. Об этом сообщила администрация Надымского района.
«Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели пангодинца Михаила Рудского. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Михаила. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества», — написала администрация в telegram-канале.
Михаил родился и вырос в поселке Пангоды. Он учился в Центре образования. Боец погиб при исполнении служебного долга во время СВО. При этом Рудской оставался верным своей стране и воинской присяге.
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Житель поселка Пангоды (ЯНАО) Михаил Рудской погиб во время специальной военной операции (СВО) при исполнение служебного долга. Об этом сообщила администрация Надымского района. «Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели пангодинца Михаила Рудского. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Михаила. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества», — написала администрация в telegram-канале. Михаил родился и вырос в поселке Пангоды. Он учился в Центре образования. Боец погиб при исполнении служебного долга во время СВО. При этом Рудской оставался верным своей стране и воинской присяге.