Житель ЯНАО погиб на СВО при исполнении воинского долга

30 марта 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Погибший боец родился и вырос в поселке Пангоды (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Житель поселка Пангоды (ЯНАО) Михаил Рудской погиб во время специальной военной операции (СВО) при исполнение служебного долга. Об этом сообщила администрация Надымского района. «Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели пангодинца Михаила Рудского. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Михаила. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества», — написала администрация в telegram-канале. Михаил родился и вырос в поселке Пангоды. Он учился в Центре образования. Боец погиб при исполнении служебного долга во время СВО. При этом Рудской оставался верным своей стране и воинской присяге. Фото: telegram-канал «Администрация Надымского района» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель поселка Пангоды (ЯНАО) Михаил Рудской погиб во время специальной военной операции (СВО) при исполнение служебного долга. Об этом сообщила администрация Надымского района. «Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели пангодинца Михаила Рудского. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Михаила. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества», — написала администрация в telegram-канале. Михаил родился и вырос в поселке Пангоды. Он учился в Центре образования. Боец погиб при исполнении служебного долга во время СВО. При этом Рудской оставался верным своей стране и воинской присяге.