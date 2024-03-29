29 марта 2024

Житель ЯНАО погиб на СВО при исполнении воинского долга

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, дым, деревня, дача, поселок, село, загородные дома
Погибший боец родился и вырос в поселке Пангоды (архивное фото) Фото:

Житель поселка Пангоды (ЯНАО) Михаил Рудской погиб во время специальной военной операции (СВО) при исполнение служебного долга. Об этом сообщила администрация Надымского района.

«Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели пангодинца Михаила Рудского. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Михаила. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества», — написала администрация в telegram-канале.

Михаил родился и вырос в поселке Пангоды. Он учился в Центре образования. Боец погиб при исполнении служебного долга во время СВО. При этом Рудской оставался верным своей стране и воинской присяге.

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Житель поселка Пангоды (ЯНАО) Михаил Рудской погиб во время специальной военной операции (СВО) при исполнение служебного долга. Об этом сообщила администрация Надымского района. «Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели пангодинца Михаила Рудского. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Михаила. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества», — написала администрация в telegram-канале. Михаил родился и вырос в поселке Пангоды. Он учился в Центре образования. Боец погиб при исполнении служебного долга во время СВО. При этом Рудской оставался верным своей стране и воинской присяге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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