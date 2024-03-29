29 марта 2024

В Курганской области сняли ограничения на движение транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, фура, дальнобойщики, трасса, дорога, трасса иртыш, автодорога
Ограничения сняты на трассах в Курганской области Фото:

На трассах в Курганской области сняты ограничения на движение транспорта, которые ранее вводили из-за плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«На трассах сняты временные ограничения движения. Восстановлено в обычном режиме движение пассажирского транспорта, грузовых транспортных средств, маршрутных такси», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Полицейские не советуют водителям спешить с заменой ошипованных шин на неошипованные. Отмечается, что для этого следует дождаться не только устойчивой плюсовой температуры днем, но и отсутствия кратковременных заморозков по ночам.

Ограничения вводились 29 марта. Из-за резкого понижения температуры, снега и метели движение было ограничено для пассажирских автобусов, такси и грузового транспорта.

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На трассах в Курганской области сняты ограничения на движение транспорта, которые ранее вводили из-за плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На трассах сняты временные ограничения движения. Восстановлено в обычном режиме движение пассажирского транспорта, грузовых транспортных средств, маршрутных такси», — сообщили в telegram-канале ведомства. Полицейские не советуют водителям спешить с заменой ошипованных шин на неошипованные. Отмечается, что для этого следует дождаться не только устойчивой плюсовой температуры днем, но и отсутствия кратковременных заморозков по ночам. Ограничения вводились 29 марта. Из-за резкого понижения температуры, снега и метели движение было ограничено для пассажирских автобусов, такси и грузового транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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