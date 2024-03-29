В Курганской области сняли ограничения на движение транспорта

30 марта 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Ограничения сняты на трассах в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассах в Курганской области сняты ограничения на движение транспорта, которые ранее вводили из-за плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На трассах сняты временные ограничения движения. Восстановлено в обычном режиме движение пассажирского транспорта, грузовых транспортных средств, маршрутных такси», — сообщили в telegram-канале ведомства. Полицейские не советуют водителям спешить с заменой ошипованных шин на неошипованные. Отмечается, что для этого следует дождаться не только устойчивой плюсовой температуры днем, но и отсутствия кратковременных заморозков по ночам. Ограничения вводились 29 марта. Из-за резкого понижения температуры, снега и метели движение было ограничено для пассажирских автобусов, такси и грузового транспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассах в Курганской области сняты ограничения на движение транспорта, которые ранее вводили из-за плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На трассах сняты временные ограничения движения. Восстановлено в обычном режиме движение пассажирского транспорта, грузовых транспортных средств, маршрутных такси», — сообщили в telegram-канале ведомства. Полицейские не советуют водителям спешить с заменой ошипованных шин на неошипованные. Отмечается, что для этого следует дождаться не только устойчивой плюсовой температуры днем, но и отсутствия кратковременных заморозков по ночам. Ограничения вводились 29 марта. Из-за резкого понижения температуры, снега и метели движение было ограничено для пассажирских автобусов, такси и грузового транспорта.