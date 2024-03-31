31 марта 2024

Курганский боец СВО награжден медалью Жукова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместо бойца медаль пришла получать его мама (архивное фото) Фото:
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Курганца, служившего по контракту в зоне проведения СВО, наградили медалью Жукова. Об этом рассказал глава Целинного муниципального округа Курганской области Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С очень приятной миссии начался сегодня день — с вручения медали Жукова участнику СВО Эдуарду Шарипову. Медалью награждают за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации», — написал глава муниципального округа на странице «ВКонтакте».

Также, Петр Скоробогатов сообщил, что боец завершил службу по контракту, а работает в настоящее время далеко от дома. Поэтому, как написал глава, награда сына была вручена его маме — Альфие Мухарлямовне. «Эта медаль ведь отчасти и медаль героической маме за воспитание настоящего защитника нашей Родины», — отметил Скоробогатов.

Ранее URA.RU писало, что бойца СВО из Курганской области наградили орденом Мужества. К награде он был представлен за сбитый дрон-камикадзе.

Награда была вручена за отвагу, самоотверженность и личное мужество
Награда была вручена за отвагу, самоотверженность и личное мужество
Боец закончил службу по контракту и не смог явиться на вручение лично
Боец закончил службу по контракту и не смог явиться на вручение лично

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Курганца, служившего по контракту в зоне проведения СВО, наградили медалью Жукова. Об этом рассказал глава Целинного муниципального округа Курганской области Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «С очень приятной миссии начался сегодня день — с вручения медали Жукова участнику СВО Эдуарду Шарипову. Медалью награждают за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации», — написал глава муниципального округа на странице «ВКонтакте». Также, Петр Скоробогатов сообщил, что боец завершил службу по контракту, а работает в настоящее время далеко от дома. Поэтому, как написал глава, награда сына была вручена его маме — Альфие Мухарлямовне. «Эта медаль ведь отчасти и медаль героической маме за воспитание настоящего защитника нашей Родины», — отметил Скоробогатов. Ранее URA.RU писало, что бойца СВО из Курганской области наградили орденом Мужества. К награде он был представлен за сбитый дрон-камикадзе.
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