Курганский боец СВО награжден медалью Жукова. Фото

01 апреля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Вместо бойца медаль пришла получать его мама (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганца, служившего по контракту в зоне проведения СВО, наградили медалью Жукова. Об этом рассказал глава Целинного муниципального округа Курганской области Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «С очень приятной миссии начался сегодня день — с вручения медали Жукова участнику СВО Эдуарду Шарипову. Медалью награждают за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации», — написал глава муниципального округа на странице «ВКонтакте». Также, Петр Скоробогатов сообщил, что боец завершил службу по контракту, а работает в настоящее время далеко от дома. Поэтому, как написал глава, награда сына была вручена его маме — Альфие Мухарлямовне. «Эта медаль ведь отчасти и медаль героической маме за воспитание настоящего защитника нашей Родины», — отметил Скоробогатов. Ранее URA.RU писало, что бойца СВО из Курганской области наградили орденом Мужества. К награде он был представлен за сбитый дрон-камикадзе. Награда была вручена за отвагу, самоотверженность и личное мужество глава Целинного муниципального округа Петр Скоробогатов в соцсети «ВКонтакте», vk.com Боец закончил службу по контракту и не смог явиться на вручение лично глава Целинного муниципального округа Петр Скоробогатов в соцсети «ВКонтакте», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганца, служившего по контракту в зоне проведения СВО, наградили медалью Жукова. Об этом рассказал глава Целинного муниципального округа Курганской области Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «С очень приятной миссии начался сегодня день — с вручения медали Жукова участнику СВО Эдуарду Шарипову. Медалью награждают за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации», — написал глава муниципального округа на странице «ВКонтакте». Также, Петр Скоробогатов сообщил, что боец завершил службу по контракту, а работает в настоящее время далеко от дома. Поэтому, как написал глава, награда сына была вручена его маме — Альфие Мухарлямовне. «Эта медаль ведь отчасти и медаль героической маме за воспитание настоящего защитника нашей Родины», — отметил Скоробогатов. Ранее URA.RU писало, что бойца СВО из Курганской области наградили орденом Мужества. К награде он был представлен за сбитый дрон-камикадзе.