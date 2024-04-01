Города с благоприятной средой отмечены В ЯНАО

На Ямале в число городов с благоприятной средой вошли Надым и Муравленко

02 апреля 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

В ЯНАО в число городов с благоприятной средой вошли Салехард, Новый Уренгой, Надым и др. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Ямале в число городов с благоприятной средой вошли Новый Уренгой, Надым, Салехард, Губкинский, Тарко-Сале, Ноябрьск. Впервые в данном рейтинге московские аналитики отметили Муравленко. Результаты индекса качества городской среды за 2023 год опубликовали эксперты Минстроя России и института развития ДОМ.РФ. Среди субъектов России Ямал занимает шестое место по данному показателю. «Минстрой России и институт развития ДОМ.РФ опубликовали результаты Индекса качества городской среды за 2023 год. В число городов с благоприятной городской средой вошли: Новый Уренгой, Надым, Салехард, Губкинский, Тарко-Сале, Ноябрьск. В рейтинг впервые вошел Муравленко. Автономный округ занимает шестое место среди субъектов по среднему значению Индекса качества городской среды», — говорится в релизе пресс-службы правительства округа. Сообщение опубликовано на сайте органа власти. Индикаторы индекса характеризуют множество типов городских пространств — жилье, озеленение, социально-досуговую инфраструктуру, улично-дорожную сеть, общественно-деловую инфраструктуру, общегородское пространство. Аналитики оценивали безопасность, комфорт, экологичность и здоровье, а также эффективность управления. В категории «Средние и малые города с численностью от 25 тысяч до 100 тысяч человек, находящиеся в условно дискомфортном климате» первое место среди российских городов занял Надым. А Муравленко впервые был отмечен в данном рейтинге. Ранее сообщалось, что власти Муравленко потратят на безопасность детей миллионы рублей. Деньги будут потрачены на монтаж системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в школе №2. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Ямале в число городов с благоприятной средой вошли Новый Уренгой, Надым, Салехард, Губкинский, Тарко-Сале, Ноябрьск. Впервые в данном рейтинге московские аналитики отметили Муравленко. Результаты индекса качества городской среды за 2023 год опубликовали эксперты Минстроя России и института развития ДОМ.РФ. Среди субъектов России Ямал занимает шестое место по данному показателю. «Минстрой России и институт развития ДОМ.РФ опубликовали результаты Индекса качества городской среды за 2023 год. В число городов с благоприятной городской средой вошли: Новый Уренгой, Надым, Салехард, Губкинский, Тарко-Сале, Ноябрьск. В рейтинг впервые вошел Муравленко. Автономный округ занимает шестое место среди субъектов по среднему значению Индекса качества городской среды», — говорится в релизе пресс-службы правительства округа. Сообщение опубликовано на сайте органа власти. Индикаторы индекса характеризуют множество типов городских пространств — жилье, озеленение, социально-досуговую инфраструктуру, улично-дорожную сеть, общественно-деловую инфраструктуру, общегородское пространство. Аналитики оценивали безопасность, комфорт, экологичность и здоровье, а также эффективность управления. В категории «Средние и малые города с численностью от 25 тысяч до 100 тысяч человек, находящиеся в условно дискомфортном климате» первое место среди российских городов занял Надым. А Муравленко впервые был отмечен в данном рейтинге. Ранее сообщалось, что власти Муравленко потратят на безопасность детей миллионы рублей. Деньги будут потрачены на монтаж системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в школе №2.