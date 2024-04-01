Власти города ЯНАО потратят на безопасность детей миллионы рублей

02 апреля 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

На установку пожарной сигнализации дается срок со 2 июля по 16 августа 2024 года Фото: Анна Майорова © URA.RU В Муравленко (ЯНАО) на монтаж системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в школе №2 потратят почти 10 миллионов рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на объекте: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №2», ЯНАО, город Муравленко. Начальная цена контракта — 9 999 000 рублей», — сообщается в документах на портале. Все работы необходимо выполнить со 2 июля по 16 августа 2024 года. При этом в начала работ исполнителю платится аванс в размере 30% от стоимости заказа, все остальное по завершению. Если заказчик нанесет повреждения инфраструктуре здания, то устранять их он будет за свой счет. Вся необходимая документация по проекту для установки пожарной сигнализации прилагается в документах. В новом учебном году обновление ждет 15 образовательных организаций Шурышкарскаго района. На воротах всех школ и детских садов появятся электронные замки. В трех детских садах и пришкольном интернате села Восяхово установят системы голосового оповещения. В Восяховском интернате и Горковской коррекционной школе оборудуют современное круглосуточное наблюдение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Муравленко (ЯНАО) на монтаж системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в школе №2 потратят почти 10 миллионов рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на объекте: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №2», ЯНАО, город Муравленко. Начальная цена контракта — 9 999 000 рублей», — сообщается в документах на портале. Все работы необходимо выполнить со 2 июля по 16 августа 2024 года. При этом в начала работ исполнителю платится аванс в размере 30% от стоимости заказа, все остальное по завершению. Если заказчик нанесет повреждения инфраструктуре здания, то устранять их он будет за свой счет. Вся необходимая документация по проекту для установки пожарной сигнализации прилагается в документах. В новом учебном году обновление ждет 15 образовательных организаций Шурышкарскаго района. На воротах всех школ и детских садов появятся электронные замки. В трех детских садах и пришкольном интернате села Восяхово установят системы голосового оповещения. В Восяховском интернате и Горковской коррекционной школе оборудуют современное круглосуточное наблюдение.