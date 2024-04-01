В Тюмени обновят дорожную разметку

В Тюмени дорожную разметку обновят к майским праздникам. Об этом рассказали в администрации города. Нанесение разметки происходит при устоявшейся температуре от +10 градусов.
«Нанесение горизонтальной дорожной разметки красками выполняется при устоявшейся температуре воздуха от +10 градусов; термопластиком — при температуре воздуха от +15. Обновление горизонтальной дорожной разметки с применением краски в центральной части города планируется выполнить к майским праздникам. При данных погодных условиях подрядные организации приступят к работам», — рассказали в мэрии.
Ранее в Главном управлении строительства региона сообщали, что разметку обновят и на региональных дорогах в два этапа. Первый запланирован на май, второй — на август.
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В Тюмени дорожную разметку обновят к майским праздникам. Об этом рассказали в администрации города. Нанесение разметки происходит при устоявшейся температуре от +10 градусов. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки красками выполняется при устоявшейся температуре воздуха от +10 градусов; термопластиком — при температуре воздуха от +15. Обновление горизонтальной дорожной разметки с применением краски в центральной части города планируется выполнить к майским праздникам. При данных погодных условиях подрядные организации приступят к работам», — рассказали в мэрии. Ранее в Главном управлении строительства региона сообщали, что разметку обновят и на региональных дорогах в два этапа. Первый запланирован на май, второй — на август.