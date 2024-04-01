01 апреля 2024

В Тюмени обновят дорожную разметку

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, разметка, асфальт, трасса, дорога
Разметку планируют обновить к майским праздникам Фото:

В Тюмени дорожную разметку обновят к майским праздникам. Об этом рассказали в администрации города. Нанесение разметки происходит при устоявшейся температуре от +10 градусов.

«Нанесение горизонтальной дорожной разметки красками выполняется при устоявшейся температуре воздуха от +10 градусов; термопластиком — при температуре воздуха от +15. Обновление горизонтальной дорожной разметки с применением краски в центральной части города планируется выполнить к майским праздникам. При данных погодных условиях подрядные организации приступят к работам», — рассказали в мэрии.

Ранее в Главном управлении строительства региона сообщали, что разметку обновят и на региональных дорогах в два этапа. Первый запланирован на май, второй — на август.

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В Тюмени дорожную разметку обновят к майским праздникам. Об этом рассказали в администрации города. Нанесение разметки происходит при устоявшейся температуре от +10 градусов. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки красками выполняется при устоявшейся температуре воздуха от +10 градусов; термопластиком — при температуре воздуха от +15. Обновление горизонтальной дорожной разметки с применением краски в центральной части города планируется выполнить к майским праздникам. При данных погодных условиях подрядные организации приступят к работам», — рассказали в мэрии. Ранее в Главном управлении строительства региона сообщали, что разметку обновят и на региональных дорогах в два этапа. Первый запланирован на май, второй — на август.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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