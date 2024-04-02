В ЯНАО открылся киберспортивный клуб по популярной у геймеров франшизе

В Лабытнанги (ЯНАО) открылся киберспортивный клуб по франшизе Colizeum Cyber Sport Arena. Возможно, в будущем здесь будут проходить тренировки молодежной команды по киберспорту. Клуб работает круглосуточно, сообщают в telegram-канале «Лабытнанги+Харп».
«В Лабытнанги открылся киберспортивный клуб по франшизе Colizeum Cyber Sport Arena. Это настоящий подарок местным геймерам. Здесь есть все современные компьютерные дисциплины», — говорится в сообщении.
Клуб работает круглосуточно, здесь установлены 30 игровых компьютеров: 15 работают по стандартным тарифам, 5 более мощных — в общем зале и 10 топовых — в VIP-комнате. «В будущем, возможно, клуб станет базовой площадкой для тренировки городской молодежной команды по киберспорту», — уточняют авторы канала.
Идею открытия клуба в Лабытнанги поддержали администрация города и центр «Мой бизнес». Зачинателям проекта компенсировали паушальный взнос при заключении договора коммерческой концессии с владельцем франшизы.
Отмечается, что Colizeum — крупнейшая сеть киберспортивных клубов в мире, лидер рынка киберспорта в России и СНГ. В рамках франшизы действует более 300 клубов.
Ранее сообщалось, что на Ямале проходит масштабный фестиваль по компьютерному спорту «Ямальская почва». Он продлится полгода.
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В Лабытнанги (ЯНАО) открылся киберспортивный клуб по франшизе Colizeum Cyber Sport Arena. Возможно, в будущем здесь будут проходить тренировки молодежной команды по киберспорту. Клуб работает круглосуточно, сообщают в telegram-канале «Лабытнанги+Харп». «В Лабытнанги открылся киберспортивный клуб по франшизе Colizeum Cyber Sport Arena. Это настоящий подарок местным геймерам. Здесь есть все современные компьютерные дисциплины», — говорится в сообщении. Клуб работает круглосуточно, здесь установлены 30 игровых компьютеров: 15 работают по стандартным тарифам, 5 более мощных — в общем зале и 10 топовых — в VIP-комнате. «В будущем, возможно, клуб станет базовой площадкой для тренировки городской молодежной команды по киберспорту», — уточняют авторы канала. Идею открытия клуба в Лабытнанги поддержали администрация города и центр «Мой бизнес». Зачинателям проекта компенсировали паушальный взнос при заключении договора коммерческой концессии с владельцем франшизы. Отмечается, что Colizeum — крупнейшая сеть киберспортивных клубов в мире, лидер рынка киберспорта в России и СНГ. В рамках франшизы действует более 300 клубов. Ранее сообщалось, что на Ямале проходит масштабный фестиваль по компьютерному спорту «Ямальская почва». Он продлится полгода.