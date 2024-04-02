В ЯНАО открылся киберспортивный клуб по популярной у геймеров франшизе

На Ямале открылся киберспортивный клуб по франшизе Colizeum Cyber Sport Arena

В будущем здесь будут проходить тренировки команды по киберспорту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) открылся киберспортивный клуб по франшизе Colizeum Cyber Sport Arena. Возможно, в будущем здесь будут проходить тренировки молодежной команды по киберспорту. Клуб работает круглосуточно, сообщают в telegram-канале «Лабытнанги+Харп».

«В Лабытнанги открылся киберспортивный клуб по франшизе Colizeum Cyber Sport Arena. Это настоящий подарок местным геймерам. Здесь есть все современные компьютерные дисциплины», — говорится в сообщении.

Клуб работает круглосуточно, здесь установлены 30 игровых компьютеров: 15 работают по стандартным тарифам, 5 более мощных — в общем зале и 10 топовых — в VIP-комнате. «В будущем, возможно, клуб станет базовой площадкой для тренировки городской молодежной команды по киберспорту», — уточняют авторы канала.

Идею открытия клуба в Лабытнанги поддержали администрация города и центр «Мой бизнес». Зачинателям проекта компенсировали паушальный взнос при заключении договора коммерческой концессии с владельцем франшизы.

Отмечается, что Colizeum — крупнейшая сеть киберспортивных клубов в мире, лидер рынка киберспорта в России и СНГ. В рамках франшизы действует более 300 клубов.

Ранее сообщалось, что на Ямале проходит масштабный фестиваль по компьютерному спорту «Ямальская почва». Он продлится полгода.