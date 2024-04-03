03 апреля 2024

Суд разрешил тюменцу не платить кредит, который на него взяли обманом

© Служба новостей «URA.RU»
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Телефон и деньги, сотовый, телефон, мошенник, мобильник, безопасность, купюра, пять тысяч, финансы, наличные, мошенничество
Мошенник претворился оператором МТС и взял кредит на ишимца Фото:

Житель Ишима (Тюменская область) получил право не платить кредит, который на него обманом взяли телефонные мошенники. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«В октябре 2023 года Максиму Л. поступил звонок якобы от МТС. Оператор сообщил, что срок сим-карты истек и нужно продлить договор на обслуживание. Мужчина продиктовал звонившему коды, которые пришли в смс, после чего его номер был заблокирован. Как выяснилось позднее, мошенники завели на него виртуальный номер, получили доступ к госуслугам и взяли кредит на 100 000 рублей. Мужчина подал иск в суд, с требованием дать ему право не выплачивать долг по займу», — рассказали в пресс-службе.

В процессе микрокредитная компания, в которой был взят займ, настаивала, что должник обязан с ними расплатиться. Однако судья встал на сторону жителя Ишима. Его освободили от обязательств по договору. А с кредиторов взыскали госпошлину в 300 рублей.

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Житель Ишима (Тюменская область) получил право не платить кредит, который на него обманом взяли телефонные мошенники. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В октябре 2023 года Максиму Л. поступил звонок якобы от МТС. Оператор сообщил, что срок сим-карты истек и нужно продлить договор на обслуживание. Мужчина продиктовал звонившему коды, которые пришли в смс, после чего его номер был заблокирован. Как выяснилось позднее, мошенники завели на него виртуальный номер, получили доступ к госуслугам и взяли кредит на 100 000 рублей. Мужчина подал иск в суд, с требованием дать ему право не выплачивать долг по займу», — рассказали в пресс-службе. В процессе микрокредитная компания, в которой был взят займ, настаивала, что должник обязан с ними расплатиться. Однако судья встал на сторону жителя Ишима. Его освободили от обязательств по договору. А с кредиторов взыскали госпошлину в 300 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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