Суд разрешил тюменцу не платить кредит, который на него взяли обманом

04 апреля 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Мошенник претворился оператором МТС и взял кредит на ишимца Фото: Стас Этвеш © URA.RU Житель Ишима (Тюменская область) получил право не платить кредит, который на него обманом взяли телефонные мошенники. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В октябре 2023 года Максиму Л. поступил звонок якобы от МТС. Оператор сообщил, что срок сим-карты истек и нужно продлить договор на обслуживание. Мужчина продиктовал звонившему коды, которые пришли в смс, после чего его номер был заблокирован. Как выяснилось позднее, мошенники завели на него виртуальный номер, получили доступ к госуслугам и взяли кредит на 100 000 рублей. Мужчина подал иск в суд, с требованием дать ему право не выплачивать долг по займу», — рассказали в пресс-службе. В процессе микрокредитная компания, в которой был взят займ, настаивала, что должник обязан с ними расплатиться. Однако судья встал на сторону жителя Ишима. Его освободили от обязательств по договору. А с кредиторов взыскали госпошлину в 300 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Ишима (Тюменская область) получил право не платить кредит, который на него обманом взяли телефонные мошенники. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В октябре 2023 года Максиму Л. поступил звонок якобы от МТС. Оператор сообщил, что срок сим-карты истек и нужно продлить договор на обслуживание. Мужчина продиктовал звонившему коды, которые пришли в смс, после чего его номер был заблокирован. Как выяснилось позднее, мошенники завели на него виртуальный номер, получили доступ к госуслугам и взяли кредит на 100 000 рублей. Мужчина подал иск в суд, с требованием дать ему право не выплачивать долг по займу», — рассказали в пресс-службе. В процессе микрокредитная компания, в которой был взят займ, настаивала, что должник обязан с ними расплатиться. Однако судья встал на сторону жителя Ишима. Его освободили от обязательств по договору. А с кредиторов взыскали госпошлину в 300 рублей.