03 апреля 2024

Курганца оштрафовали за уклонение от призыва на военную службу

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Житель Кургана почти год уклонялся от призыва на военную службу Фото:

Житель Кургана признан виновным в уклонении от воинского призыва. Суд признал собранные следователями доказательства достаточными для осуждения по статье 328 УК РФ, сообщает СУ СКР по Курганской области.

«Мужчина в период с декабря 2022 года по октябрь 2023 года уклонялся от призыва на военную службу, игнорируя повестки военкомата. Его действия квалифицированы как уклонение от прохождения военной службы, суд назначил ему наказание в виде штрафа», — сообщили в пресс-службе администрации города Кургана, ссылаясь на региональный СУ СК России.

Следственное управление напоминает о серьезности ответственности за уклонение от призыва. Уголовный кодекс РФ предусматривает различные виды наказания за подобные преступления, в том числе штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане сотрудники юридической фирмы предлагают юношам услуги отсрочки от армии, наживаясь на клиентах. В военкомате обратили внимание на работу таких лиц. Фирма проиграла дела в суде, а клиенты подлежат призыву.

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Житель Кургана признан виновным в уклонении от воинского призыва. Суд признал собранные следователями доказательства достаточными для осуждения по статье 328 УК РФ, сообщает СУ СКР по Курганской области. «Мужчина в период с декабря 2022 года по октябрь 2023 года уклонялся от призыва на военную службу, игнорируя повестки военкомата. Его действия квалифицированы как уклонение от прохождения военной службы, суд назначил ему наказание в виде штрафа», — сообщили в пресс-службе администрации города Кургана, ссылаясь на региональный СУ СК России. Следственное управление напоминает о серьезности ответственности за уклонение от призыва. Уголовный кодекс РФ предусматривает различные виды наказания за подобные преступления, в том числе штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сотрудники юридической фирмы предлагают юношам услуги отсрочки от армии, наживаясь на клиентах. В военкомате обратили внимание на работу таких лиц. Фирма проиграла дела в суде, а клиенты подлежат призыву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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