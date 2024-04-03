Курганца оштрафовали за уклонение от призыва на военную службу

04 апреля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Житель Кургана почти год уклонялся от призыва на военную службу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана признан виновным в уклонении от воинского призыва. Суд признал собранные следователями доказательства достаточными для осуждения по статье 328 УК РФ, сообщает СУ СКР по Курганской области. «Мужчина в период с декабря 2022 года по октябрь 2023 года уклонялся от призыва на военную службу, игнорируя повестки военкомата. Его действия квалифицированы как уклонение от прохождения военной службы, суд назначил ему наказание в виде штрафа», — сообщили в пресс-службе администрации города Кургана, ссылаясь на региональный СУ СК России. Следственное управление напоминает о серьезности ответственности за уклонение от призыва. Уголовный кодекс РФ предусматривает различные виды наказания за подобные преступления, в том числе штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сотрудники юридической фирмы предлагают юношам услуги отсрочки от армии, наживаясь на клиентах. В военкомате обратили внимание на работу таких лиц. Фирма проиграла дела в суде, а клиенты подлежат призыву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Кургана признан виновным в уклонении от воинского призыва. Суд признал собранные следователями доказательства достаточными для осуждения по статье 328 УК РФ, сообщает СУ СКР по Курганской области. «Мужчина в период с декабря 2022 года по октябрь 2023 года уклонялся от призыва на военную службу, игнорируя повестки военкомата. Его действия квалифицированы как уклонение от прохождения военной службы, суд назначил ему наказание в виде штрафа», — сообщили в пресс-службе администрации города Кургана, ссылаясь на региональный СУ СК России. Следственное управление напоминает о серьезности ответственности за уклонение от призыва. Уголовный кодекс РФ предусматривает различные виды наказания за подобные преступления, в том числе штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сотрудники юридической фирмы предлагают юношам услуги отсрочки от армии, наживаясь на клиентах. В военкомате обратили внимание на работу таких лиц. Фирма проиграла дела в суде, а клиенты подлежат призыву.