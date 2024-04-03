Курганские юристы берут деньги с нежелающих служить в армии, но это не помогает

04 апреля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Юристы наживаются на курганцах, не желающих служить в армии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане юридическая организация предлагает клиентам отсрочку от армии. Услуги компании стоят от 70 тысяч рублей. Однако дела контора проигрывает, а ее клиенты все равно подлежат призыву в армию. Об этом URA.RU рассказали курганцы. «В Кургане из некой юридической конторы звонят мужчинам призывного возраста и предлагают услуги, чтобы „отмазать“ от службы в армии. На самом деле таким образом юристы хотят нажиться на нежелании некоторых молодых людей идти в армию. В конечном итоге, их клиенты все равно подлежат призыву», — рассказали курганцы. Источник URA.RU из призывной комиссии рассказал, что за прошлый год были призваны все 12 клиентов одной из юридических служб, которые пытались избежать призыва. Двое из клиентов отказались от услуг фирмы из-за высокой стоимости (от 70 тысяч рублей до 200 тысяч) и сами пришли на призывную комиссию. Военный комиссар Айрат Зарипов подтвердил URA.RU ситуацию с работой подобных фирм. «Есть лица, которые хотят на этом заработать деньги. Здесь надо предупредить призывников — не связываться с ними. У нас такие случаи были, в судах дела они проиграли. Для юношей это потеря времени и потеря денег, которые просто оказываются выброшены. Лучше пройти службу, сейчас это всего лишь один год, добросовестно отслужить», — сказал Зарипов. URA.RU удалось найти бывшего клиента юридической компании, который рассказал, как она работает. «Пользовался услугами компании на протяжении полугода. Подписываешь договор на оказание услуг, тогда в регионах цена составляла примерно 70 тысяч рублей за услуги юриста и врача до получения военного билета. Призывника осматривают через фото, изучают его историю болезни и говорят куда ходить, в попытке найти непризывное заболевание. Юристы консультируют, как действовать в здании военкомата, помогают оспаривать решение военно-врачебной комиссии. При желании, можно все это пройти и не отдавать такие деньги. Во многом решение о сотрудничестве с ними было навязано страхом уйти в армию, созданным искусственно такими компаниями. Свой военный билет я в итоге получил совсем без их помощи по болезни», — рассказал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане юридическая организация предлагает клиентам отсрочку от армии. Услуги компании стоят от 70 тысяч рублей. Однако дела контора проигрывает, а ее клиенты все равно подлежат призыву в армию. Об этом URA.RU рассказали курганцы. «В Кургане из некой юридической конторы звонят мужчинам призывного возраста и предлагают услуги, чтобы „отмазать“ от службы в армии. На самом деле таким образом юристы хотят нажиться на нежелании некоторых молодых людей идти в армию. В конечном итоге, их клиенты все равно подлежат призыву», — рассказали курганцы. Источник URA.RU из призывной комиссии рассказал, что за прошлый год были призваны все 12 клиентов одной из юридических служб, которые пытались избежать призыва. Двое из клиентов отказались от услуг фирмы из-за высокой стоимости (от 70 тысяч рублей до 200 тысяч) и сами пришли на призывную комиссию. Военный комиссар Айрат Зарипов подтвердил URA.RU ситуацию с работой подобных фирм. «Есть лица, которые хотят на этом заработать деньги. Здесь надо предупредить призывников — не связываться с ними. У нас такие случаи были, в судах дела они проиграли. Для юношей это потеря времени и потеря денег, которые просто оказываются выброшены. Лучше пройти службу, сейчас это всего лишь один год, добросовестно отслужить», — сказал Зарипов. URA.RU удалось найти бывшего клиента юридической компании, который рассказал, как она работает. «Пользовался услугами компании на протяжении полугода. Подписываешь договор на оказание услуг, тогда в регионах цена составляла примерно 70 тысяч рублей за услуги юриста и врача до получения военного билета. Призывника осматривают через фото, изучают его историю болезни и говорят куда ходить, в попытке найти непризывное заболевание. Юристы консультируют, как действовать в здании военкомата, помогают оспаривать решение военно-врачебной комиссии. При желании, можно все это пройти и не отдавать такие деньги. Во многом решение о сотрудничестве с ними было навязано страхом уйти в армию, созданным искусственно такими компаниями. Свой военный билет я в итоге получил совсем без их помощи по болезни», — рассказал он.