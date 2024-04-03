Мэр Нового Уренгоя рассказал о ходе капремонта важного для города моста

В Новом Уренгое (ЯНАО) продолжается капитальный ремонт старого моста через реку Томчаруяха.Об это сообщил глава города Андрей Воронов.
«Продолжаем капитальный ремонт моста через Томчаруяху. Протяженность участка составляет 80 метров. Объем работ большой. Капремонт продлится до конца октября. Выполняем поручение губернатора. Мост станет шире, удобнее и безопаснее, появятся тротуары, новые ограждения», — рассказал Воронов в своем telegram-канале.
Сейчас строители приступили к погружению свай. Планируется, что движение по мосту будет организованы в две полосы.
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В Новом Уренгое (ЯНАО) продолжается капитальный ремонт старого моста через реку Томчаруяха.Об это сообщил глава города Андрей Воронов. «Продолжаем капитальный ремонт моста через Томчаруяху. Протяженность участка составляет 80 метров. Объем работ большой. Капремонт продлится до конца октября. Выполняем поручение губернатора. Мост станет шире, удобнее и безопаснее, появятся тротуары, новые ограждения», — рассказал Воронов в своем telegram-канале. Сейчас строители приступили к погружению свай. Планируется, что движение по мосту будет организованы в две полосы. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) реконструируют мост, который не ремонтировали 33 года. Движение по нему частично перекрыто с 13 марта.