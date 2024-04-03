Благотворительный фонд ЯНАО оказал детям помощь на 750 млн рублей

В ЯНАО на благотворительном аукционе было собрано более 7,4 млн рублей Фото: Влад Нелюбин © URA.RU

Благотворительный фонд «Ямине», созданный по инициативе правительства ЯНАО за 13 лет существования помог 6500 ямальским детям на общую сумму свыше 750 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа.

«Благотворительный аукцион проводится традиционно на площадке Нефтегазового форума в Новом Уренгое. В этом году всего удалось выручить более 7,5 миллионов рублей. Средства переданы в фонд „Ямине“ для помощи тяжелобольным детям», — говорится в сообщении.

На форуме в этом году были представлены пять работ художников-косторезов и 21 произведение ямальских живописцев. Губернатор округа Дмитрий Артюхов приобрел статуэтку из кости «Материнство» работы ямальского мастера Никиты Хороля. В результате аукциона в прошлом году было собрано 5,5 миллионов рублей. Все средства идут на лечение и реабилитацию детей в ведущих центрах страны.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) начал работу Ямальский нефтегазовый форум, который собрал ведущих представителей топливно-энергетического комплекса России, федеральных и региональных властей. Основной задачей форума является обмен опытом в основных сферах производственно-хозяйственной деятельности.