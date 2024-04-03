Благотворительный фонд ЯНАО оказал детям помощь на 750 млн рублей

Благотворительный фонд «Ямине», созданный по инициативе правительства ЯНАО за 13 лет существования помог 6500 ямальским детям на общую сумму свыше 750 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа.
«Благотворительный аукцион проводится традиционно на площадке Нефтегазового форума в Новом Уренгое. В этом году всего удалось выручить более 7,5 миллионов рублей. Средства переданы в фонд „Ямине“ для помощи тяжелобольным детям», — говорится в сообщении.
На форуме в этом году были представлены пять работ художников-косторезов и 21 произведение ямальских живописцев. Губернатор округа Дмитрий Артюхов приобрел статуэтку из кости «Материнство» работы ямальского мастера Никиты Хороля. В результате аукциона в прошлом году было собрано 5,5 миллионов рублей. Все средства идут на лечение и реабилитацию детей в ведущих центрах страны.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) начал работу Ямальский нефтегазовый форум, который собрал ведущих представителей топливно-энергетического комплекса России, федеральных и региональных властей. Основной задачей форума является обмен опытом в основных сферах производственно-хозяйственной деятельности.
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Благотворительный фонд «Ямине», созданный по инициативе правительства ЯНАО за 13 лет существования помог 6500 ямальским детям на общую сумму свыше 750 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа. «Благотворительный аукцион проводится традиционно на площадке Нефтегазового форума в Новом Уренгое. В этом году всего удалось выручить более 7,5 миллионов рублей. Средства переданы в фонд „Ямине“ для помощи тяжелобольным детям», — говорится в сообщении. На форуме в этом году были представлены пять работ художников-косторезов и 21 произведение ямальских живописцев. Губернатор округа Дмитрий Артюхов приобрел статуэтку из кости «Материнство» работы ямальского мастера Никиты Хороля. В результате аукциона в прошлом году было собрано 5,5 миллионов рублей. Все средства идут на лечение и реабилитацию детей в ведущих центрах страны. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) начал работу Ямальский нефтегазовый форум, который собрал ведущих представителей топливно-энергетического комплекса России, федеральных и региональных властей. Основной задачей форума является обмен опытом в основных сферах производственно-хозяйственной деятельности.