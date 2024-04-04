Тюменцам стали предлагать больше денег за работу

В Тюмени выросли предлагаемые зарплаты

05 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Тюмень оказалась на пятом месте по размеру средней заработной платы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени средние предлагаемые зарплаты выросли на 4%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы». По их данным, Тюмень оказалась на пятом месте по размеру средней заработной платы. «В среднем самые высокие зарплатные предложения за полный рабочий день для новых сотрудников остаются в столицах: в Москве (71 622 рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (65 807 рублей в месяц). <…> Пятое место по средней заработной плате заняла Тюмень — 58 907 рублей в месяц. Средние заработные предложения по сравнению с первым кварталом 2023 выросли на 4%», — указано в исследовании. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области женщины начали чаще интересоваться «мужскими» профессиями. среди женщин стали популярны разные профессии, которые относятся к мужским. Наибольший прирост резюме женщин за год произошел в сферах стратегии, инвестиций, консалтинга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени средние предлагаемые зарплаты выросли на 4%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы». По их данным, Тюмень оказалась на пятом месте по размеру средней заработной платы. «В среднем самые высокие зарплатные предложения за полный рабочий день для новых сотрудников остаются в столицах: в Москве (71 622 рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (65 807 рублей в месяц). <…> Пятое место по средней заработной плате заняла Тюмень — 58 907 рублей в месяц. Средние заработные предложения по сравнению с первым кварталом 2023 выросли на 4%», — указано в исследовании. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области женщины начали чаще интересоваться «мужскими» профессиями. среди женщин стали популярны разные профессии, которые относятся к мужским. Наибольший прирост резюме женщин за год произошел в сферах стратегии, инвестиций, консалтинга.