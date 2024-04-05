Тюменская облдума потратит на букеты 1,5 млн рублей из бюджета

За семь месяцев Тюменская областная дума потратит на цветы 1,5 млн рублей из бюджета региона. Информация представлена на сайте госзакупок. По заявкам парламенту будут доставлять розы, хризантемы, тюльпаны, гвоздики и уже собранные букеты.
«Услуги по поставке цветочной продукции. Период — с 1 мая по 30 ноября. Начальная цена — 1 500 000 рублей. Источник финансирования — бюджет Тюменской области», — говорится в документах закупки, заказчиком которой выступает Тюменская областная дума.
Цветы и букеты будут доставлять по заявкам. В списке необходимого розовые, желтые, белые и красные розы, тюльпаны, гвоздики, хризантемы, четыре вида уже собранных букетов (с ирисами, орхидеями, альстромериями, герберами и гипсофилами), а также настольные композиции и корзины для возложений.
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За семь месяцев Тюменская областная дума потратит на цветы 1,5 млн рублей из бюджета региона. Информация представлена на сайте госзакупок. По заявкам парламенту будут доставлять розы, хризантемы, тюльпаны, гвоздики и уже собранные букеты. «Услуги по поставке цветочной продукции. Период — с 1 мая по 30 ноября. Начальная цена — 1 500 000 рублей. Источник финансирования — бюджет Тюменской области», — говорится в документах закупки, заказчиком которой выступает Тюменская областная дума. Цветы и букеты будут доставлять по заявкам. В списке необходимого розовые, желтые, белые и красные розы, тюльпаны, гвоздики, хризантемы, четыре вида уже собранных букетов (с ирисами, орхидеями, альстромериями, герберами и гипсофилами), а также настольные композиции и корзины для возложений. Ранее URA.RU писало и о других закупках областного парламента. В частности, дума потратит почти 2,5 млн рублей на брендированные брелоки, ручки, блокноты, кружки и пакеты.