Тюменская облдума потратит на букеты 1,5 млн рублей из бюджета

В среднем, ежемесячно на букеты для различных награждений и мероприятий будут тратить по 214 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За семь месяцев Тюменская областная дума потратит на цветы 1,5 млн рублей из бюджета региона. Информация представлена на сайте госзакупок. По заявкам парламенту будут доставлять розы, хризантемы, тюльпаны, гвоздики и уже собранные букеты.

«Услуги по поставке цветочной продукции. Период — с 1 мая по 30 ноября. Начальная цена — 1 500 000 рублей. Источник финансирования — бюджет Тюменской области», — говорится в документах закупки, заказчиком которой выступает Тюменская областная дума.

Цветы и букеты будут доставлять по заявкам. В списке необходимого розовые, желтые, белые и красные розы, тюльпаны, гвоздики, хризантемы, четыре вида уже собранных букетов (с ирисами, орхидеями, альстромериями, герберами и гипсофилами), а также настольные композиции и корзины для возложений.

Ранее URA.RU писало и о других закупках областного парламента. В частности, дума потратит почти 2,5 млн рублей на брендированные брелоки, ручки, блокноты, кружки и пакеты.