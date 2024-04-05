Мишустин оценил свой отчет перед Госдумой

Мишустин: во время обсуждения отчета состоялся открытый обмен мнениями
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин выступил с отчетом в Госдуме 3 апреля Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что во время обсуждения его отчета состоялся откровенный обмен мнениями. Главное внимание было уделено выполнению поручений президента РФ Владимира Путина.

«В ходе отчета состоялся такой обстоятельный, откровенный обмен мнениями по всем вопросам. Конечно, прежде всего по реализации поручениям Путина по посланию Федеральному Собранию по всем направлениям, которые имеют приоритетное значение для повышения качества жизни людей», — заявил Михаил Мишустин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».

Ранее Мишустин представил последний отчет о работе действующего кабмина. Подробности — в материале URA.RU.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что во время обсуждения его отчета состоялся откровенный обмен мнениями. Главное внимание было уделено выполнению поручений президента РФ Владимира Путина. «В ходе отчета состоялся такой обстоятельный, откровенный обмен мнениями по всем вопросам. Конечно, прежде всего по реализации поручениям Путина по посланию Федеральному Собранию по всем направлениям, которые имеют приоритетное значение для повышения качества жизни людей», — заявил Михаил Мишустин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Ранее Мишустин представил последний отчет о работе действующего кабмина. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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