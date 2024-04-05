Общество Мишустин оценил свой отчет перед Госдумой Мишустин: во время обсуждения отчета состоялся открытый обмен мнениями 05 апреля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин выступил с отчетом в Госдуме 3 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что во время обсуждения его отчета состоялся откровенный обмен мнениями. Главное внимание было уделено выполнению поручений президента РФ Владимира Путина. «В ходе отчета состоялся такой обстоятельный, откровенный обмен мнениями по всем вопросам. Конечно, прежде всего по реализации поручениям Путина по посланию Федеральному Собранию по всем направлениям, которые имеют приоритетное значение для повышения качества жизни людей», — заявил Михаил Мишустин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Ранее Мишустин представил последний отчет о работе действующего кабмина. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что во время обсуждения его отчета состоялся откровенный обмен мнениями. Главное внимание было уделено выполнению поручений президента РФ Владимира Путина. «В ходе отчета состоялся такой обстоятельный, откровенный обмен мнениями по всем вопросам. Конечно, прежде всего по реализации поручениям Путина по посланию Федеральному Собранию по всем направлениям, которые имеют приоритетное значение для повышения качества жизни людей», — заявил Михаил Мишустин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Ранее Мишустин представил последний отчет о работе действующего кабмина. Подробности — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям