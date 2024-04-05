Жители Кургана начали получать СМС о подготовке к возможной эвакуации. Скрин

06 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Курганцам приходят СМС о готовности к возможной эвакуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители Кургана получили СМС-уведомления с предупреждением о подготовке к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в реке Тобол. Об этом сообщают читатели URA.RU со ссылкой на сообщение от МЧС России. «По прогнозу ожидаются высокие уровни воды в реке Тобол. Будьте готовы к возможной эвакуации», — указано в рассылке. Также в своем сообщении МЧС просит курганцев соблюдать спокойствие, и в случае экстренной ситуации звонить по телефону экстренной службы 112. Ранее URA.RU писало, что в Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе, увеличение за одни сутки составило почти полметра. Водохранилища в Костанайской области Казахстана усилили сброс воды в Тобол, из-за чего увеличился риск затопления 50 населенных пунктов Курганской области. Также, губернатор региона Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а жителей муниципальных округов предупреждают о возможной эвакуации. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции. Курганцы получают СМС о готовности к эвакуации от МЧС России Скрин: МЧС России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана получили СМС-уведомления с предупреждением о подготовке к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в реке Тобол. Об этом сообщают читатели URA.RU со ссылкой на сообщение от МЧС России. «По прогнозу ожидаются высокие уровни воды в реке Тобол. Будьте готовы к возможной эвакуации», — указано в рассылке. Также в своем сообщении МЧС просит курганцев соблюдать спокойствие, и в случае экстренной ситуации звонить по телефону экстренной службы 112. Ранее URA.RU писало, что в Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе, увеличение за одни сутки составило почти полметра. Водохранилища в Костанайской области Казахстана усилили сброс воды в Тобол, из-за чего увеличился риск затопления 50 населенных пунктов Курганской области. Также, губернатор региона Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а жителей муниципальных округов предупреждают о возможной эвакуации. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.