05 апреля 2024

Жители Кургана начали получать СМС о подготовке к возможной эвакуации. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Полноводье. Набережная Тобола. Курган, набережная, половодье, наводнение, набережная кургана, полноводие
Курганцам приходят СМС о готовности к возможной эвакуации Фото:
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Жители Кургана получили СМС-уведомления с предупреждением о подготовке к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в реке Тобол. Об этом сообщают читатели URA.RU со ссылкой на сообщение от МЧС России.

«По прогнозу ожидаются высокие уровни воды в реке Тобол. Будьте готовы к возможной эвакуации», — указано в рассылке. Также в своем сообщении МЧС просит курганцев соблюдать спокойствие, и в случае экстренной ситуации звонить по телефону экстренной службы 112.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе, увеличение за одни сутки составило почти полметра. Водохранилища в Костанайской области Казахстана усилили сброс воды в Тобол, из-за чего увеличился риск затопления 50 населенных пунктов Курганской области. Также, губернатор региона Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а жителей муниципальных округов предупреждают о возможной эвакуации. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.

Курганцы получают СМС о готовности к эвакуации от МЧС России
Курганцы получают СМС о готовности к эвакуации от МЧС России

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Жители Кургана получили СМС-уведомления с предупреждением о подготовке к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в реке Тобол. Об этом сообщают читатели URA.RU со ссылкой на сообщение от МЧС России. «По прогнозу ожидаются высокие уровни воды в реке Тобол. Будьте готовы к возможной эвакуации», — указано в рассылке. Также в своем сообщении МЧС просит курганцев соблюдать спокойствие, и в случае экстренной ситуации звонить по телефону экстренной службы 112. Ранее URA.RU писало, что в Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе, увеличение за одни сутки составило почти полметра. Водохранилища в Костанайской области Казахстана усилили сброс воды в Тобол, из-за чего увеличился риск затопления 50 населенных пунктов Курганской области. Также, губернатор региона Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а жителей муниципальных округов предупреждают о возможной эвакуации. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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