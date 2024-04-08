Путин поручил создать специальную комиссию по паводкам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уровень воды в реке Тобол на 25 апреля. Курган., плотина, паводок, река тобол
Уровень воды продолжает подниматься в Оренбургской области Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Утром 8 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклады от губернаторов по ситуации с поводками. Глава страны поручил создать специальную комиссию для контроля ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин утром заслушал доклады по ситуации с паводком от губернаторов. Путин поручил создать специальную комиссию», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что комиссию возглавит министр по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Ранее он экстренно вылетел в Оренбургскую область.

Несколько дней назад в Орске прорвало дамбу. Тысячи домов оказались подтопленными. Идет эвакуация людей из населенных пунктов. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что зафиксирован перелив через дамбу в Новотроицке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром 8 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклады от губернаторов по ситуации с поводками. Глава страны поручил создать специальную комиссию для контроля ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин утром заслушал доклады по ситуации с паводком от губернаторов. Путин поручил создать специальную комиссию», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что комиссию возглавит министр по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Ранее он экстренно вылетел в Оренбургскую область. Несколько дней назад в Орске прорвало дамбу. Тысячи домов оказались подтопленными. Идет эвакуация людей из населенных пунктов. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что зафиксирован перелив через дамбу в Новотроицке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...