Происшествия Путин поручил создать специальную комиссию по паводкам 08 апреля 2024 в 13:28 Размер текста - 17 + Уровень воды продолжает подниматься в Оренбургской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Утром 8 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклады от губернаторов по ситуации с поводками. Глава страны поручил создать специальную комиссию для контроля ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин утром заслушал доклады по ситуации с паводком от губернаторов. Путин поручил создать специальную комиссию», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что комиссию возглавит министр по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Ранее он экстренно вылетел в Оренбургскую область. Несколько дней назад в Орске прорвало дамбу. Тысячи домов оказались подтопленными. Идет эвакуация людей из населенных пунктов. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что зафиксирован перелив через дамбу в Новотроицке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Утром 8 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклады от губернаторов по ситуации с поводками. Глава страны поручил создать специальную комиссию для контроля ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин утром заслушал доклады по ситуации с паводком от губернаторов. Путин поручил создать специальную комиссию», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что комиссию возглавит министр по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Ранее он экстренно вылетел в Оренбургскую область. Несколько дней назад в Орске прорвало дамбу. Тысячи домов оказались подтопленными. Идет эвакуация людей из населенных пунктов. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что зафиксирован перелив через дамбу в Новотроицке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям