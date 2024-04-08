Путин поручил создать специальную комиссию по паводкам

Утром 8 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклады от губернаторов по ситуации с поводками. Глава страны поручил создать специальную комиссию для контроля ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин утром заслушал доклады по ситуации с паводком от губернаторов. Путин поручил создать специальную комиссию», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, что комиссию возглавит министр по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Ранее он экстренно вылетел в Оренбургскую область.
Несколько дней назад в Орске прорвало дамбу. Тысячи домов оказались подтопленными. Идет эвакуация людей из населенных пунктов. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что зафиксирован перелив через дамбу в Новотроицке.
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