В РФ хотят создать новое министерство

В правительстве РФ обсуждают возможность создания нового министерства, которое будет ориентировано на молодежную политику и патриотическое воспитание. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента.
«Министерство может появиться после инаугурации президента России Владимира Путина (запланировано на 7 мая — прим. URA.RU) и формирования новой структуры кабмина. Ведомство хотят сформировать на базе Росмолодежи в результате перехода к ней части функций Минпросвещения, поскольку стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание», — поясняют источники в беседе с «Ведомостями».
Ранее в России обсуждали вопрос создания ведомства, которое займется межнациональной и миграционной политикой. В самом начале апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных решений насчет этого принято не было.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.