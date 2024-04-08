08 апреля 2024

В РФ хотят создать новое министерство

«Ведомости»: власти хотят создать новое министерство патриотического воспитания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предположительно, новое ведомство будет отвечать за патриотическое воспитание
Предположительно, новое ведомство будет отвечать за патриотическое воспитание Фото:

В правительстве РФ обсуждают возможность создания нового министерства, которое будет ориентировано на молодежную политику и патриотическое воспитание. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента.

«Министерство может появиться после инаугурации президента России Владимира Путина (запланировано на 7 мая — прим. URA.RU) и формирования новой структуры кабмина. Ведомство хотят сформировать на базе Росмолодежи в результате перехода к ней части функций Минпросвещения, поскольку стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание», — поясняют источники в беседе с «Ведомостями».

Ранее в России обсуждали вопрос создания ведомства, которое займется межнациональной и миграционной политикой. В самом начале апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных решений насчет этого принято не было.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В правительстве РФ обсуждают возможность создания нового министерства, которое будет ориентировано на молодежную политику и патриотическое воспитание. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента. «Министерство может появиться после инаугурации президента России Владимира Путина (запланировано на 7 мая — прим. URA.RU) и формирования новой структуры кабмина. Ведомство хотят сформировать на базе Росмолодежи в результате перехода к ней части функций Минпросвещения, поскольку стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание», — поясняют источники в беседе с «Ведомостями». Ранее в России обсуждали вопрос создания ведомства, которое займется межнациональной и миграционной политикой. В самом начале апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных решений насчет этого принято не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...