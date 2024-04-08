В РФ хотят создать новое министерство

«Ведомости»: власти хотят создать новое министерство патриотического воспитания

09 апреля 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

Предположительно, новое ведомство будет отвечать за патриотическое воспитание Фото: Роман Наумов © URA.RU В правительстве РФ обсуждают возможность создания нового министерства, которое будет ориентировано на молодежную политику и патриотическое воспитание. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента. «Министерство может появиться после инаугурации президента России Владимира Путина (запланировано на 7 мая — прим. URA.RU) и формирования новой структуры кабмина. Ведомство хотят сформировать на базе Росмолодежи в результате перехода к ней части функций Минпросвещения, поскольку стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание», — поясняют источники в беседе с «Ведомостями». Ранее в России обсуждали вопрос создания ведомства, которое займется межнациональной и миграционной политикой. В самом начале апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных решений насчет этого принято не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В правительстве РФ обсуждают возможность создания нового министерства, которое будет ориентировано на молодежную политику и патриотическое воспитание. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента. «Министерство может появиться после инаугурации президента России Владимира Путина (запланировано на 7 мая — прим. URA.RU) и формирования новой структуры кабмина. Ведомство хотят сформировать на базе Росмолодежи в результате перехода к ней части функций Минпросвещения, поскольку стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание», — поясняют источники в беседе с «Ведомостями». Ранее в России обсуждали вопрос создания ведомства, которое займется межнациональной и миграционной политикой. В самом начале апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных решений насчет этого принято не было.