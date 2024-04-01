Песков: решений по созданию ведомства по межнациональной и миграционной политике не было

Песков не в курсе решений о создании ведомства по миграционной политике

01 апреля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что официальных решений насчет создания в РФ ведомства по мигрантам пока нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил никаких официальных решений насчет создания в РФ ведомства по межнациональной и миграционной политике не было. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. «Мне неизвестно, что здесь принимались какие-то решения. Как известно, никем они официально не озвучивались», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее СМИ сообщали, что в России обсуждается создание нового ведомства, ответственного за межнациональную и миграционную политику. Отмечалось, что оно будет напрямую подчиняться президенту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил никаких официальных решений насчет создания в РФ ведомства по межнациональной и миграционной политике не было. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. «Мне неизвестно, что здесь принимались какие-то решения. Как известно, никем они официально не озвучивались», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее СМИ сообщали, что в России обсуждается создание нового ведомства, ответственного за межнациональную и миграционную политику. Отмечалось, что оно будет напрямую подчиняться президенту.