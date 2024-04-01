Песков: решений по созданию ведомства по межнациональной и миграционной политике не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил никаких официальных решений насчет создания в РФ ведомства по межнациональной и миграционной политике не было. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
«Мне неизвестно, что здесь принимались какие-то решения. Как известно, никем они официально не озвучивались», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее СМИ сообщали, что в России обсуждается создание нового ведомства, ответственного за межнациональную и миграционную политику. Отмечалось, что оно будет напрямую подчиняться президенту.
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