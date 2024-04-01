Песков: решений по созданию ведомства по межнациональной и миграционной политике не было

Песков не в курсе решений о создании ведомства по миграционной политике
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков заявил, что официальных решений насчет создания в РФ ведомства по мигрантам пока нет Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил никаких официальных решений насчет создания в РФ ведомства по межнациональной и миграционной политике не было. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

«Мне неизвестно, что здесь принимались какие-то решения. Как известно, никем они официально не озвучивались», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее СМИ сообщали, что в России обсуждается создание нового ведомства, ответственного за межнациональную и миграционную политику. Отмечалось, что оно будет напрямую подчиняться президенту.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил никаких официальных решений насчет создания в РФ ведомства по межнациональной и миграционной политике не было. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. «Мне неизвестно, что здесь принимались какие-то решения. Как известно, никем они официально не озвучивались», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее СМИ сообщали, что в России обсуждается создание нового ведомства, ответственного за межнациональную и миграционную политику. Отмечалось, что оно будет напрямую подчиняться президенту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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