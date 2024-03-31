В РФ создадут ответственное за миграционную политику ведомство

01 апреля 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

Новое ведомство займется миграционной политикой в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России обсуждают вопрос создания ведомства, которое займется межнациональной и миграционной политикой. Подчинятся оно будет напрямую президенту, сообщают источники, близкие к администрации президента (АП) и правительству. «В РФ создадут ответственное за межнациональную и миграционную политику ведомство. Предполагается, что новое ведомство будет напрямую подчиняться президенту», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Структура нового ведомства пока прорабатывается. Ее формат окончательно также не определен. Не исключено, что это может быть министерство или агентство. Федеральное ведомство возглавит, скорее всего, высокопоставленный сотрудник одной из силовых структур. Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил проверить соблюдение закона при выдаче паспортов России иностранцам за последние десять лет. По мнению депутата, мигранты, которые получают гражданство России с нарушением законодательства и в дальнейшем связывают свою жизнь с криминальной средой, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России обсуждают вопрос создания ведомства, которое займется межнациональной и миграционной политикой. Подчинятся оно будет напрямую президенту, сообщают источники, близкие к администрации президента (АП) и правительству. «В РФ создадут ответственное за межнациональную и миграционную политику ведомство. Предполагается, что новое ведомство будет напрямую подчиняться президенту», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Структура нового ведомства пока прорабатывается. Ее формат окончательно также не определен. Не исключено, что это может быть министерство или агентство. Федеральное ведомство возглавит, скорее всего, высокопоставленный сотрудник одной из силовых структур. Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил проверить соблюдение закона при выдаче паспортов России иностранцам за последние десять лет. По мнению депутата, мигранты, которые получают гражданство России с нарушением законодательства и в дальнейшем связывают свою жизнь с криминальной средой, пишет RT.