Тюменские энергетики перешли в повышенную готовность из-за возможного паводка

Энергетики Тюменской области перешли в режим повышенной готовности в связи с угрозой паводка. На данный момент в ней находятся 117 бригад — 440 сотрудников и 130 единиц техники, сообщили в региональном информационном центре правительства.
«Тюменские энергетики — в режиме повышенной готовности из-за возможного паводка в регионе. … Сейчас 117 бригад (440 работников Тюменских электрических сетей) и 130 единиц техники готовы к ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения», — написано в telegram-канале ведомства.
На случай необходимости в регионе есть 54 резервных источника электроснабжения общей мощностью почти 11 мегаватт. Сейчас ведется непрерывный мониторинг ситуации, а также усилен контроль за состоянием объектов электросетевого хозяйства в зонах возможных подтоплений.
Губернатор Тюменской области Моор ввел режим ЧС из-за риска паводка в Тюменской области. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи.
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Энергетики Тюменской области перешли в режим повышенной готовности в связи с угрозой паводка. На данный момент в ней находятся 117 бригад — 440 сотрудников и 130 единиц техники, сообщили в региональном информационном центре правительства. «Тюменские энергетики — в режиме повышенной готовности из-за возможного паводка в регионе. … Сейчас 117 бригад (440 работников Тюменских электрических сетей) и 130 единиц техники готовы к ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения», — написано в telegram-канале ведомства. На случай необходимости в регионе есть 54 резервных источника электроснабжения общей мощностью почти 11 мегаватт. Сейчас ведется непрерывный мониторинг ситуации, а также усилен контроль за состоянием объектов электросетевого хозяйства в зонах возможных подтоплений. Губернатор Тюменской области Моор ввел режим ЧС из-за риска паводка в Тюменской области. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи.