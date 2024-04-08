Тюменские энергетики перешли в повышенную готовность из-за возможного паводка

На случай необходимости в Тюменской области есть 54 резервных источника электроснабжения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Энергетики Тюменской области перешли в режим повышенной готовности в связи с угрозой паводка. На данный момент в ней находятся 117 бригад — 440 сотрудников и 130 единиц техники, сообщили в региональном информационном центре правительства.

«Тюменские энергетики — в режиме повышенной готовности из-за возможного паводка в регионе. … Сейчас 117 бригад (440 работников Тюменских электрических сетей) и 130 единиц техники готовы к ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения», — написано в telegram-канале ведомства.

На случай необходимости в регионе есть 54 резервных источника электроснабжения общей мощностью почти 11 мегаватт. Сейчас ведется непрерывный мониторинг ситуации, а также усилен контроль за состоянием объектов электросетевого хозяйства в зонах возможных подтоплений.

Губернатор Тюменской области Моор ввел режим ЧС из-за риска паводка в Тюменской области. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи.