08 апреля 2024

Тюменские энергетики перешли в повышенную готовность из-за возможного паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, россети, напряжение, электросети, подстанция, энергетика, челябэнерго, электричество, энергоснабжение, энергосети
На случай необходимости в Тюменской области есть 54 резервных источника электроснабжения Фото:

Энергетики Тюменской области перешли в режим повышенной готовности в связи с угрозой паводка. На данный момент в ней находятся 117 бригад — 440 сотрудников и 130 единиц техники, сообщили в региональном информационном центре правительства.

«Тюменские энергетики — в режиме повышенной готовности из-за возможного паводка в регионе. … Сейчас 117 бригад (440 работников Тюменских электрических сетей) и 130 единиц техники готовы к ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения», — написано в telegram-канале ведомства.

На случай необходимости в регионе есть 54 резервных источника электроснабжения общей мощностью почти 11 мегаватт. Сейчас ведется непрерывный мониторинг ситуации, а также усилен контроль за состоянием объектов электросетевого хозяйства в зонах возможных подтоплений.

Губернатор Тюменской области Моор ввел режим ЧС из-за риска паводка в Тюменской области. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи.

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Энергетики Тюменской области перешли в режим повышенной готовности в связи с угрозой паводка. На данный момент в ней находятся 117 бригад — 440 сотрудников и 130 единиц техники, сообщили в региональном информационном центре правительства. «Тюменские энергетики — в режиме повышенной готовности из-за возможного паводка в регионе. … Сейчас 117 бригад (440 работников Тюменских электрических сетей) и 130 единиц техники готовы к ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения», — написано в telegram-канале ведомства. На случай необходимости в регионе есть 54 резервных источника электроснабжения общей мощностью почти 11 мегаватт. Сейчас ведется непрерывный мониторинг ситуации, а также усилен контроль за состоянием объектов электросетевого хозяйства в зонах возможных подтоплений. Губернатор Тюменской области Моор ввел режим ЧС из-за риска паводка в Тюменской области. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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