Власти ЯНАО нашли застройщика для реконструкции вокзала в Новом Уренгое

На Ямале выделят 140 млн рублей на капремонт вокзала газовой столицы округа

На реконструкцию вокзала в Новом Уренгое, власти ЯНАО готовы выделить 140 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО намерены начать капитальную реконструкцию вокзала в Новом Уренгое. На эти цели из бюджета округа выделяется 140 млн рублей. На днях окружная дирекция капитального строительства и инвестиций должна определиться с подрядной организацией, следует из данных аукционной площадки.

Как указывается на портале АИС «Закупки», заказчик готов оплатить капремонт вокзала в Новом Уренгое, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы. Начальная цена контракта — 126,8 млн рублей. Однако, как указывается в документации, в целом на капитальную реконструкцию трехэтажного здания вокзала, построенного в 2011 году, власти ЯНАО готовы выделить 140 млн рублей.

Лот разыграли три участника со значительным понижением в стоимости работ — до 112 млн рублей. Подрядчик будет определен в ходе работы комиссии. По условиям контракта, работы на объекте должны начаться не ранее мая и закончиться к октябрю 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Губкинском (ЯНАО) в 2024 году закончат строительство нового железнодорожного вокзала. На перроне для удобства пассажиров установят 10 теплых павильонов для ожидания.