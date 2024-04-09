09 апреля 2024

В Тюменской области ввели запрет для рыбаков

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода. Пермь, лед на реке, лед, рыбаки, зимняя рыбалка, водоем
Выход на лед опасен и карается штрафом Фото:

В ряде городов и районов Тюменской области рыбакам запретили выходить на лед из-за его активного таяния — как на транспорте, так и пешком. Об этом URA.RU рассказали в отделе безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС России.

«В регионе введены в действие распоряжения, запрещающие выход людей и выезд транспорта на ледовое покрытие водных объектов, в связи с его неустойчивым состоянием. Подобные решения уже приняты в Тобольске, Ялуторовске, Уватском, Нижнетавдинском и Тобольском районах. Готовятся аналогичные нормативно-правовые акты в остальных муниципальных образованиях региона», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Предупреждения о вступивших в силу нормативно-правовых актах МЧС публикует в группах в социальных сетях, подписчики которых увлекаются рыбалкой. Сами же документы выпускают органы местного самоуправления. Они же, совместно с правоохранительными органами, имеют право выписывать штрафы тем, кто нарушит запрет. Согласно областному законодательству, взыскания составляют от 100 до 500 рублей.

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В ряде городов и районов Тюменской области рыбакам запретили выходить на лед из-за его активного таяния — как на транспорте, так и пешком. Об этом URA.RU рассказали в отделе безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС России. «В регионе введены в действие распоряжения, запрещающие выход людей и выезд транспорта на ледовое покрытие водных объектов, в связи с его неустойчивым состоянием. Подобные решения уже приняты в Тобольске, Ялуторовске, Уватском, Нижнетавдинском и Тобольском районах. Готовятся аналогичные нормативно-правовые акты в остальных муниципальных образованиях региона», — рассказали URA.RU в ведомстве. Предупреждения о вступивших в силу нормативно-правовых актах МЧС публикует в группах в социальных сетях, подписчики которых увлекаются рыбалкой. Сами же документы выпускают органы местного самоуправления. Они же, совместно с правоохранительными органами, имеют право выписывать штрафы тем, кто нарушит запрет. Согласно областному законодательству, взыскания составляют от 100 до 500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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