В Тюменской области ввели запрет для рыбаков

10 апреля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Выход на лед опасен и карается штрафом Фото: Алексей Гущин © URA.RU В ряде городов и районов Тюменской области рыбакам запретили выходить на лед из-за его активного таяния — как на транспорте, так и пешком. Об этом URA.RU рассказали в отделе безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС России. «В регионе введены в действие распоряжения, запрещающие выход людей и выезд транспорта на ледовое покрытие водных объектов, в связи с его неустойчивым состоянием. Подобные решения уже приняты в Тобольске, Ялуторовске, Уватском, Нижнетавдинском и Тобольском районах. Готовятся аналогичные нормативно-правовые акты в остальных муниципальных образованиях региона», — рассказали URA.RU в ведомстве. Предупреждения о вступивших в силу нормативно-правовых актах МЧС публикует в группах в социальных сетях, подписчики которых увлекаются рыбалкой. Сами же документы выпускают органы местного самоуправления. Они же, совместно с правоохранительными органами, имеют право выписывать штрафы тем, кто нарушит запрет. Согласно областному законодательству, взыскания составляют от 100 до 500 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ряде городов и районов Тюменской области рыбакам запретили выходить на лед из-за его активного таяния — как на транспорте, так и пешком. Об этом URA.RU рассказали в отделе безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС России. «В регионе введены в действие распоряжения, запрещающие выход людей и выезд транспорта на ледовое покрытие водных объектов, в связи с его неустойчивым состоянием. Подобные решения уже приняты в Тобольске, Ялуторовске, Уватском, Нижнетавдинском и Тобольском районах. Готовятся аналогичные нормативно-правовые акты в остальных муниципальных образованиях региона», — рассказали URA.RU в ведомстве. Предупреждения о вступивших в силу нормативно-правовых актах МЧС публикует в группах в социальных сетях, подписчики которых увлекаются рыбалкой. Сами же документы выпускают органы местного самоуправления. Они же, совместно с правоохранительными органами, имеют право выписывать штрафы тем, кто нарушит запрет. Согласно областному законодательству, взыскания составляют от 100 до 500 рублей.