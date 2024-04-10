Тюменские власти обезопасили город от бобров, грызущих дамбы

11 апреля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Бобры стали одной из причин протечки воды в сторону жилых домов в 2016 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Тюменские дамбы укрепили в соответствии с техническими стандартами. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в ходе выездного совещания по противопаводковым мерам. Одно из наводнений в Тюмени произошло в 2016 году после того, как бобры и ондатры прогрызли дамбу в Ленинском округе. «Все дамбы приведены в соответствие с техническими требованиями, все декларации и все паспорта получены. Все соответствуют требованиям Ростехнадзора. Что касается дамбы в Ленинском округе, все мероприятия были завершены в 2023 году, в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к подобного рода гидротехническим сооружениям. Поэтому Тюмень сегодня готова к возможным паводковым наводнениям», — рассказал URA.RU глава города Руслан Кухарук. Высокая вода, которая поднялась в 2016 году привела к дамбе речных грызунов — бобров и ондатр, что стало причиной повреждения сооружения животными. Из-за этого образовалась течь из реки в сторону жилых домов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открываются пункты временного пребывания в случае эвакуации жителей из-за затопления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские дамбы укрепили в соответствии с техническими стандартами. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в ходе выездного совещания по противопаводковым мерам. Одно из наводнений в Тюмени произошло в 2016 году после того, как бобры и ондатры прогрызли дамбу в Ленинском округе. «Все дамбы приведены в соответствие с техническими требованиями, все декларации и все паспорта получены. Все соответствуют требованиям Ростехнадзора. Что касается дамбы в Ленинском округе, все мероприятия были завершены в 2023 году, в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к подобного рода гидротехническим сооружениям. Поэтому Тюмень сегодня готова к возможным паводковым наводнениям», — рассказал URA.RU глава города Руслан Кухарук. Высокая вода, которая поднялась в 2016 году привела к дамбе речных грызунов — бобров и ондатр, что стало причиной повреждения сооружения животными. Из-за этого образовалась течь из реки в сторону жилых домов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открываются пункты временного пребывания в случае эвакуации жителей из-за затопления.