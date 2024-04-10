10 апреля 2024

В Тюмени объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области 12 апреля ожидается штормовой ветер до 17 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Тюмень, рекламный щит, сильный ветер
Штормовой ветер будет наблюдаться с утра и до вечера Фото:

В Тюменской области 12 апреля ожидается потенциально опасная погода — ветер с порывами до 17 метров в секунду. Штормовое предупреждение опубликовал тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Тюменская область, потенциально опасная погода. Ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду. Период — с 8:00 до 20:00 12 апреля», — говорится в сообщении синоптиков.

Температура воздуха в Тюмени в этот день достигнет +13 градусов. Ожидается кратковременный дождь.

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В Тюменской области 12 апреля ожидается потенциально опасная погода — ветер с порывами до 17 метров в секунду. Штормовое предупреждение опубликовал тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область, потенциально опасная погода. Ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду. Период — с 8:00 до 20:00 12 апреля», — говорится в сообщении синоптиков. Температура воздуха в Тюмени в этот день достигнет +13 градусов. Ожидается кратковременный дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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