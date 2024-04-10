В Тюмени объявили штормовое предупреждение

Штормовой ветер будет наблюдаться с утра и до вечера
В Тюменской области 12 апреля ожидается потенциально опасная погода — ветер с порывами до 17 метров в секунду. Штормовое предупреждение опубликовал тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«Тюменская область, потенциально опасная погода. Ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду. Период — с 8:00 до 20:00 12 апреля», — говорится в сообщении синоптиков.
Температура воздуха в Тюмени в этот день достигнет +13 градусов. Ожидается кратковременный дождь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!