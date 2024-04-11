Тюменскую школьницу придавило футбольными воротами

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Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, ворота, футбольное поле, футбольные ворота, футбольная площадка
Юная тюменка пострадала из-за плохо закрепленных ворот Фото:

В Тюмени на детской площадке футбольные ворота упали на семилетнюю девочку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, инцидент произошел по вине подрядчика, который устанавливал конструкции.

«В суде установлено, что в июле 2022 года подсудимый, являясь начальником участка организации, осуществляющей обслуживание и содержание спортивной площадки во дворе одного из домов Заречного микрорайона в городе Тюмени, не обеспечил ее нахождение в состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья граждан (допустил эксплуатацию футбольных ворот, не имеющих статичного крепления). В результате не закрепленные должным образом металлические футбольные ворота упали на семилетнюю девочку, причинив телесные повреждения в виде многочисленных переломов», — указано в сообщении.

Мужчина должен будет выплатить 250 тысяч рублей в доход государства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сбили ребенка, который ехал на самокате по пешеходному переходу.

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В Тюмени на детской площадке футбольные ворота упали на семилетнюю девочку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, инцидент произошел по вине подрядчика, который устанавливал конструкции. «В суде установлено, что в июле 2022 года подсудимый, являясь начальником участка организации, осуществляющей обслуживание и содержание спортивной площадки во дворе одного из домов Заречного микрорайона в городе Тюмени, не обеспечил ее нахождение в состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья граждан (допустил эксплуатацию футбольных ворот, не имеющих статичного крепления). В результате не закрепленные должным образом металлические футбольные ворота упали на семилетнюю девочку, причинив телесные повреждения в виде многочисленных переломов», — указано в сообщении. Мужчина должен будет выплатить 250 тысяч рублей в доход государства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сбили ребенка, который ехал на самокате по пешеходному переходу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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