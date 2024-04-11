Общество Украинские каналы распространяют фейки об угрозе затопления «Курганмашзавода» 12 апреля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 + Паводок в Кургане не повлияет на работу оборонного завода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Ряд украинских каналов распространяет дезинформацию о том, что «Курганмашзавод» якобы находится под угрозой полного затопления из-за наводнения. В реальности — оборонное предприятие находится вне зоны подтопления и ничего не угрожает выполнению гособоронзаказа, заявляли корреспонденту URA.RU в пресс-службе производителя БМП-3. «Наводнение в РФ накрывает Курган вместе с единственным в РФ изготовителем БМП, который уйдет под воду, — распространяет фейк издание Defence Express. В своих новостях они ссылаются на карты прогноза паводка, утверждая, что завод находится в районе подтопления. Ранее на «Курганмашзаводе» URA.RU сообщали, что завод паводок не повлияет на производство, предприятие работает в штатном режиме. Также в пресс-службе КМЗ отмечали, что на заводе создан оперативный штаб для оказания помощи службам МЧС и администрации города. Добровольцы и техника «Курганмашзавода» помогает в укреплении дамб перед приходом большой воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ряд украинских каналов распространяет дезинформацию о том, что «Курганмашзавод» якобы находится под угрозой полного затопления из-за наводнения. В реальности — оборонное предприятие находится вне зоны подтопления и ничего не угрожает выполнению гособоронзаказа, заявляли корреспонденту URA.RU в пресс-службе производителя БМП-3. «Наводнение в РФ накрывает Курган вместе с единственным в РФ изготовителем БМП, который уйдет под воду, — распространяет фейк издание Defence Express. В своих новостях они ссылаются на карты прогноза паводка, утверждая, что завод находится в районе подтопления. Ранее на «Курганмашзаводе» URA.RU сообщали, что завод паводок не повлияет на производство, предприятие работает в штатном режиме. Также в пресс-службе КМЗ отмечали, что на заводе создан оперативный штаб для оказания помощи службам МЧС и администрации города. Добровольцы и техника «Курганмашзавода» помогает в укреплении дамб перед приходом большой воды. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям