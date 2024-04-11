11 апреля 2024

Украинские каналы распространяют фейки об угрозе затопления «Курганмашзавода»

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
Паводок в Кургане не повлияет на работу оборонного завода Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Ряд украинских каналов распространяет дезинформацию о том, что «Курганмашзавод» якобы находится под угрозой полного затопления из-за наводнения. В реальности — оборонное предприятие находится вне зоны подтопления и ничего не угрожает выполнению гособоронзаказа, заявляли корреспонденту URA.RU в пресс-службе производителя БМП-3.

«Наводнение в РФ накрывает Курган вместе с единственным в РФ изготовителем БМП, который уйдет под воду, — распространяет фейк издание Defence Express. В своих новостях они ссылаются на карты прогноза паводка, утверждая, что завод находится в районе подтопления.

Ранее на «Курганмашзаводе» URA.RU сообщали, что завод паводок не повлияет на производство, предприятие работает в штатном режиме. Также в пресс-службе КМЗ отмечали, что на заводе создан оперативный штаб для оказания помощи службам МЧС и администрации города. Добровольцы и техника «Курганмашзавода» помогает в укреплении дамб перед приходом большой воды.

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Ряд украинских каналов распространяет дезинформацию о том, что «Курганмашзавод» якобы находится под угрозой полного затопления из-за наводнения. В реальности — оборонное предприятие находится вне зоны подтопления и ничего не угрожает выполнению гособоронзаказа, заявляли корреспонденту URA.RU в пресс-службе производителя БМП-3. «Наводнение в РФ накрывает Курган вместе с единственным в РФ изготовителем БМП, который уйдет под воду, — распространяет фейк издание Defence Express. В своих новостях они ссылаются на карты прогноза паводка, утверждая, что завод находится в районе подтопления. Ранее на «Курганмашзаводе» URA.RU сообщали, что завод паводок не повлияет на производство, предприятие работает в штатном режиме. Также в пресс-службе КМЗ отмечали, что на заводе создан оперативный штаб для оказания помощи службам МЧС и администрации города. Добровольцы и техника «Курганмашзавода» помогает в укреплении дамб перед приходом большой воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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