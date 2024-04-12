В Ноябрьске почти 130 рыбаков вышли на лед

В Ноябрьске около 130 рыбаков приняли участие в чемпионате «Лунка-2024»

13 апреля 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

На озере Ханто стартовал чемпионат по ловле рыбы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) 13 апреля собралось почти 130 рыбаков на чемпионате по подледному лову «Лунка-2024». Соревнование проходит на озере Ханто. Об этом сообщили журналисты. «Почти 130 рыбаков сегодня пришли на озеро Ханто аж в 07:00. Сообщество любителей подледного лова уже в шестой раз объединили организаторы чемпионата „Лунка“. Всего предусмотрено несколько номинаций. Каждый победитель получит призы от партнеров», — написано в telegram-канале «Миг. Ноябрьск». Рыбаки уже совершили ритуальный танец, чтобы привлечь рыбу. Победителей определят среди мужчин, женщин и в командном зачете. Соревнования проводятся с целью организации активного массового отдыха на природе, привлечения жителей Ноябрьска и других регионов к здоровому образу жизни. Сообщалось, что победители будут награждены ценными призами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) 13 апреля собралось почти 130 рыбаков на чемпионате по подледному лову «Лунка-2024». Соревнование проходит на озере Ханто. Об этом сообщили журналисты. «Почти 130 рыбаков сегодня пришли на озеро Ханто аж в 07:00. Сообщество любителей подледного лова уже в шестой раз объединили организаторы чемпионата „Лунка“. Всего предусмотрено несколько номинаций. Каждый победитель получит призы от партнеров», — написано в telegram-канале «Миг. Ноябрьск». Рыбаки уже совершили ритуальный танец, чтобы привлечь рыбу. Победителей определят среди мужчин, женщин и в командном зачете. Соревнования проводятся с целью организации активного массового отдыха на природе, привлечения жителей Ноябрьска и других регионов к здоровому образу жизни. Сообщалось, что победители будут награждены ценными призами.