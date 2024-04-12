12 апреля 2024

В Ноябрьске почти 130 рыбаков вышли на лед

В Ноябрьске около 130 рыбаков приняли участие в чемпионате «Лунка-2024»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат по зимней рыбалке. Пермь, рыбаки, зимняя рыбалка
На озере Ханто стартовал чемпионат по ловле рыбы Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 13 апреля собралось почти 130 рыбаков на чемпионате по подледному лову «Лунка-2024». Соревнование проходит на озере Ханто. Об этом сообщили журналисты.

«Почти 130 рыбаков сегодня пришли на озеро Ханто аж в 07:00. Сообщество любителей подледного лова уже в шестой раз объединили организаторы чемпионата „Лунка“. Всего предусмотрено несколько номинаций. Каждый победитель получит призы от партнеров», — написано в telegram-канале «Миг. Ноябрьск». Рыбаки уже совершили ритуальный танец, чтобы привлечь рыбу.

Победителей определят среди мужчин, женщин и в командном зачете. Соревнования проводятся с целью организации активного массового отдыха на природе, привлечения жителей Ноябрьска и других регионов к здоровому образу жизни. Сообщалось, что победители будут награждены ценными призами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) 13 апреля собралось почти 130 рыбаков на чемпионате по подледному лову «Лунка-2024». Соревнование проходит на озере Ханто. Об этом сообщили журналисты. «Почти 130 рыбаков сегодня пришли на озеро Ханто аж в 07:00. Сообщество любителей подледного лова уже в шестой раз объединили организаторы чемпионата „Лунка“. Всего предусмотрено несколько номинаций. Каждый победитель получит призы от партнеров», — написано в telegram-канале «Миг. Ноябрьск». Рыбаки уже совершили ритуальный танец, чтобы привлечь рыбу. Победителей определят среди мужчин, женщин и в командном зачете. Соревнования проводятся с целью организации активного массового отдыха на природе, привлечения жителей Ноябрьска и других регионов к здоровому образу жизни. Сообщалось, что победители будут награждены ценными призами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...