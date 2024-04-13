Курганцы матерятся на дамбы, установленные для спасения людей от наводнения. Видео

14 апреля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Курганцев обложили дамбой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайоне Западный в Кургане улицу обложили водоналивной дамбой, чтобы спасти жителей от наводнения. Но сами жильцы ближайших домов не верят, что паводок коснется их, а сама дамба, наоборот, усложнила их жизнь в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Здесь в основном живут пенсионеры, которые вряд ли смогут пройти через эту дамбу. Пока ничего не оборудовано для того, чтобы жители микрорайона могли спокойно переходить на другую сторону улицы в случае надобности. Считаем, что таким образом хотят спасти город, а не людей. Просто сюда вода ни в каком году не приходила. Это слова тех, кто живут тут всю жизнь», — рассказывают URA.RU жители. На месте, как сообщает корреспондент, работают сотрудники полиции и спасатели. Дамбу продолжают укреплять, также планируется установить мостик, чтобы курганцам было проще переходить через мешки с песком и большой рукав с водой. Однако среди жильцов остаются недовольные. Корреспонденту пояснили, что здесь не так давно положили новый асфальт, но на новой дороге теперь красуются большие мешки с песком и водоналивная дамба. Пенсионеры вынуждены обходить их, но тогда их путь до конечных точек становится долгим. Еще одно опасение у курганцев с Западного — вандалы. С журналистом поделились, что среди живущих в микрорайоне действительно есть тот контингент, который может проткнуть водоналивную дамбу, что может привести к затоплению домов. Как пояснил URA.RU начальник 17-ПСЧ Максим Кузнецов, водоналивную дамбу установили в местах, где ожидается наибольших прилив воды. Собой эта конструкция представляет рукав, который наполняют водой, чтобы остановить паводок. В Кургане такая дамба установлена пока на трех участках. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что вода реки Тобол пошла на Курган. Глава региона отметил, что течение заметно усилилось. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Западный в Кургане улицу обложили водоналивной дамбой, чтобы спасти жителей от наводнения. Но сами жильцы ближайших домов не верят, что паводок коснется их, а сама дамба, наоборот, усложнила их жизнь в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Здесь в основном живут пенсионеры, которые вряд ли смогут пройти через эту дамбу. Пока ничего не оборудовано для того, чтобы жители микрорайона могли спокойно переходить на другую сторону улицы в случае надобности. Считаем, что таким образом хотят спасти город, а не людей. Просто сюда вода ни в каком году не приходила. Это слова тех, кто живут тут всю жизнь», — рассказывают URA.RU жители. На месте, как сообщает корреспондент, работают сотрудники полиции и спасатели. Дамбу продолжают укреплять, также планируется установить мостик, чтобы курганцам было проще переходить через мешки с песком и большой рукав с водой. Однако среди жильцов остаются недовольные. Корреспонденту пояснили, что здесь не так давно положили новый асфальт, но на новой дороге теперь красуются большие мешки с песком и водоналивная дамба. Пенсионеры вынуждены обходить их, но тогда их путь до конечных точек становится долгим. Еще одно опасение у курганцев с Западного — вандалы. С журналистом поделились, что среди живущих в микрорайоне действительно есть тот контингент, который может проткнуть водоналивную дамбу, что может привести к затоплению домов. Как пояснил URA.RU начальник 17-ПСЧ Максим Кузнецов, водоналивную дамбу установили в местах, где ожидается наибольших прилив воды. Собой эта конструкция представляет рукав, который наполняют водой, чтобы остановить паводок. В Кургане такая дамба установлена пока на трех участках. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что вода реки Тобол пошла на Курган. Глава региона отметил, что течение заметно усилилось. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.