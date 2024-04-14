Бизнесмены не поверили в надежность дамбы Кургана и сделали свое защитное сооружение. Видео

Курганские предприниматели возвели укрепления вокруг своего ТЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Кургана. Курган , дамба, строительство, набережная, мешки с песком
К паводку подготовился ТЦ «Воробьевы горы», возможно, опасаясь прорыва дамбы Фото:
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В Кургане вокруг торгового центра и гостиницы «Воробьевы горы» предприниматели решили сделать собственные укрепления. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который побывал рядом с сооружениями.

«У торгового центра „Воробьевы горы“ в Кургане предприниматели словно не доверяют укреплениям на дамбе. Решили установить собственные», — рассказал корреспондент URA.RU.

Также корреспондент отметил, что укрепления торгового центра расположены не только вдоль торца здания, но и во внутреннем дворе за забором. Кроме того, укрепления в виде мешков с материалом размещены вдоль забора, разделяющего внутренний двор здания и город. Во дворе, как заметил корреспондент, расположены горы песка, с помощью которого готовят укрепления. Из-за гор укрепматериалов во дворе был ограничен въезд во двор со стороны улицы Климова, о чем сообщают предупреждающие листовки.

Ранее URA.RU писало, что торговые центры в Кургане могут закрыть, если возникнет угроза подтопления. Представитель ТЦ «РИО» сообщил, что в случае необходимости будет организована эвакуация, а возводить укрепления предприниматели не планируют.

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В Кургане вокруг торгового центра и гостиницы «Воробьевы горы» предприниматели решили сделать собственные укрепления. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который побывал рядом с сооружениями. «У торгового центра „Воробьевы горы“ в Кургане предприниматели словно не доверяют укреплениям на дамбе. Решили установить собственные», — рассказал корреспондент URA.RU. Также корреспондент отметил, что укрепления торгового центра расположены не только вдоль торца здания, но и во внутреннем дворе за забором. Кроме того, укрепления в виде мешков с материалом размещены вдоль забора, разделяющего внутренний двор здания и город. Во дворе, как заметил корреспондент, расположены горы песка, с помощью которого готовят укрепления. Из-за гор укрепматериалов во дворе был ограничен въезд во двор со стороны улицы Климова, о чем сообщают предупреждающие листовки. Ранее URA.RU писало, что торговые центры в Кургане могут закрыть, если возникнет угроза подтопления. Представитель ТЦ «РИО» сообщил, что в случае необходимости будет организована эвакуация, а возводить укрепления предприниматели не планируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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