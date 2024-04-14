Жителей микрорайона Малое Чаусово в Кургане, которые еще не эвакуировались из-за наводнения, приходят уговаривать власти. Некоторые из курганцев ведут себя агрессивно и матерятся на журналистов, сообщают СМИ.
«Вы чего пришли, вот скажите мне? Я не маленький мальчик. Я еще раз говорю, что разберусь без вас сам. Уберите вы их на… », — заявил мужчина представителям властей в видео, опубликованном в группе ГТРК «Курган» в соцсети «ВКонтакте». Телерадиокомпания отметила, что под удар местных жителей попадают даже журналисты.
Курганцы также оказались недовольны водоналивной дамбой, которой обложили улицу в микрорайоне Западный, чтобы спасти жителей от наводнения. Жильцы ближайших домов отказываются верить, что паводок коснется их. Планируется установить мостик, чтобы курганцам было проще переходить через мешки с песком и большой рукав с водой. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.
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Жителей микрорайона Малое Чаусово в Кургане, которые еще не эвакуировались из-за наводнения, приходят уговаривать власти. Некоторые из курганцев ведут себя агрессивно и матерятся на журналистов, сообщают СМИ. «Вы чего пришли, вот скажите мне? Я не маленький мальчик. Я еще раз говорю, что разберусь без вас сам. Уберите вы их на… », — заявил мужчина представителям властей в видео, опубликованном в группе ГТРК «Курган» в соцсети «ВКонтакте». Телерадиокомпания отметила, что под удар местных жителей попадают даже журналисты. Курганцы также оказались недовольны водоналивной дамбой, которой обложили улицу в микрорайоне Западный, чтобы спасти жителей от наводнения. Жильцы ближайших домов отказываются верить, что паводок коснется их. Планируется установить мостик, чтобы курганцам было проще переходить через мешки с песком и большой рукав с водой. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.