«Уберите вы их на…»: курганец отказался эвакуироваться. Видео

Власти пытаются уговорить агрессивных курганцев эвакуироваться из-за наводнения

14 апреля 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Некоторые жители отказываются эвакуироваться, несмотря на угрозу наводнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жителей микрорайона Малое Чаусово в Кургане, которые еще не эвакуировались из-за наводнения, приходят уговаривать власти. Некоторые из курганцев ведут себя агрессивно и матерятся на журналистов, сообщают СМИ. «Вы чего пришли, вот скажите мне? Я не маленький мальчик. Я еще раз говорю, что разберусь без вас сам. Уберите вы их на… », — заявил мужчина представителям властей в видео, опубликованном в группе ГТРК «Курган» в соцсети «ВКонтакте». Телерадиокомпания отметила, что под удар местных жителей попадают даже журналисты. Курганцы также оказались недовольны водоналивной дамбой, которой обложили улицу в микрорайоне Западный, чтобы спасти жителей от наводнения. Жильцы ближайших домов отказываются верить, что паводок коснется их. Планируется установить мостик, чтобы курганцам было проще переходить через мешки с песком и большой рукав с водой. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей микрорайона Малое Чаусово в Кургане, которые еще не эвакуировались из-за наводнения, приходят уговаривать власти. Некоторые из курганцев ведут себя агрессивно и матерятся на журналистов, сообщают СМИ. «Вы чего пришли, вот скажите мне? Я не маленький мальчик. Я еще раз говорю, что разберусь без вас сам. Уберите вы их на… », — заявил мужчина представителям властей в видео, опубликованном в группе ГТРК «Курган» в соцсети «ВКонтакте». Телерадиокомпания отметила, что под удар местных жителей попадают даже журналисты. Курганцы также оказались недовольны водоналивной дамбой, которой обложили улицу в микрорайоне Западный, чтобы спасти жителей от наводнения. Жильцы ближайших домов отказываются верить, что паводок коснется их. Планируется установить мостик, чтобы курганцам было проще переходить через мешки с песком и большой рукав с водой. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.