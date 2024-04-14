Хитрые бизнесмены в Кургане скупили алкоголь сами у себя, чтобы обмануть запрет

14 апреля 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Курганские предприниматели решили проигнорировать запрет властей на продажу алкоголя (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане предприниматели нашли решение, как обойти запрет на продажу алкоголя: бизнесмены заранее выкупили товар у себя, чтобы после продавать местным за наличку. Об этом URA.RU сообщил источник из числа местных жителей. «Предприниматели нашли способ продавать алкоголь, игнорируя запрет властей. Они заранее закупили сами у себя алкоголь, а потом за наличные деньги стали продавать покупателям дороже», — рассказал URA.RU источник. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Курганской области с уточнением информации, как контролируется исполнение запрета на продажу алкогольной продукции, а также, были ли выявлены подобные случаи. Оперативно получить ответ не удалось. После его получения новость будет обновлена. Ранее URA.RU писало, что курганские предприниматели оградили от паводка торговый центр у набережной укреплениями. Защитные сооружения они разместили у торца здания со стороны улицы Климова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане предприниматели нашли решение, как обойти запрет на продажу алкоголя: бизнесмены заранее выкупили товар у себя, чтобы после продавать местным за наличку. Об этом URA.RU сообщил источник из числа местных жителей. «Предприниматели нашли способ продавать алкоголь, игнорируя запрет властей. Они заранее закупили сами у себя алкоголь, а потом за наличные деньги стали продавать покупателям дороже», — рассказал URA.RU источник. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Курганской области с уточнением информации, как контролируется исполнение запрета на продажу алкогольной продукции, а также, были ли выявлены подобные случаи. Оперативно получить ответ не удалось. После его получения новость будет обновлена. Ранее URA.RU писало, что курганские предприниматели оградили от паводка торговый центр у набережной укреплениями. Защитные сооружения они разместили у торца здания со стороны улицы Климова.