Хитрые бизнесмены в Кургане скупили алкоголь сами у себя, чтобы обмануть запрет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь. Тюмень, жестяные банки, пиво, алкоголь, пивные банки, спиртное
Курганские предприниматели решили проигнорировать запрет властей на продажу алкоголя (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане предприниматели нашли решение, как обойти запрет на продажу алкоголя: бизнесмены заранее выкупили товар у себя, чтобы после продавать местным за наличку. Об этом URA.RU сообщил источник из числа местных жителей.

«Предприниматели нашли способ продавать алкоголь, игнорируя запрет властей. Они заранее закупили сами у себя алкоголь, а потом за наличные деньги стали продавать покупателям дороже», — рассказал URA.RU источник.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Курганской области с уточнением информации, как контролируется исполнение запрета на продажу алкогольной продукции, а также, были ли выявлены подобные случаи. Оперативно получить ответ не удалось. После его получения новость будет обновлена.

Ранее URA.RU писало, что курганские предприниматели оградили от паводка торговый центр у набережной укреплениями. Защитные сооружения они разместили у торца здания со стороны улицы Климова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане предприниматели нашли решение, как обойти запрет на продажу алкоголя: бизнесмены заранее выкупили товар у себя, чтобы после продавать местным за наличку. Об этом URA.RU сообщил источник из числа местных жителей. «Предприниматели нашли способ продавать алкоголь, игнорируя запрет властей. Они заранее закупили сами у себя алкоголь, а потом за наличные деньги стали продавать покупателям дороже», — рассказал URA.RU источник. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Курганской области с уточнением информации, как контролируется исполнение запрета на продажу алкогольной продукции, а также, были ли выявлены подобные случаи. Оперативно получить ответ не удалось. После его получения новость будет обновлена. Ранее URA.RU писало, что курганские предприниматели оградили от паводка торговый центр у набережной укреплениями. Защитные сооружения они разместили у торца здания со стороны улицы Климова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...