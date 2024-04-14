Полпред Якушев обсудил с Шумковым движение транспорта во время эвакуации

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Совет по молодежной политике УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев обсудил с Вадимом Шумковым схему движения транспорта во время эвакуации Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Полпред в УрФО Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков провели заседание комиссии и обсудили схему движения транспорта во время эвакуации из-за наводнения. Об этом сообщили в официальном telegram-канале полномочного представителя президента РФ.

«Владимир Якушев и Вадим Шумков провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Обсуждались вопросы эвакуации населения, так как уровень воды в Тоболе растет. Поставлены задачи по проработке схем движения транспорта при эвакуации с учетом развития паводка в Курганской области», — сообщили в telegram-канале полпреда.

Ранее Вадим Шумков во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что курганцам, пострадавшим от наводнения, выплатят от 10 до 50 тысяч рублей. Предоставление финансовой помощи осуществляется при подтверждении факта проживания в помещениях либо регистрации в них.

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Полпред в УрФО Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков провели заседание комиссии и обсудили схему движения транспорта во время эвакуации из-за наводнения. Об этом сообщили в официальном telegram-канале полномочного представителя президента РФ. «Владимир Якушев и Вадим Шумков провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Обсуждались вопросы эвакуации населения, так как уровень воды в Тоболе растет. Поставлены задачи по проработке схем движения транспорта при эвакуации с учетом развития паводка в Курганской области», — сообщили в telegram-канале полпреда. Ранее Вадим Шумков во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что курганцам, пострадавшим от наводнения, выплатят от 10 до 50 тысяч рублей. Предоставление финансовой помощи осуществляется при подтверждении факта проживания в помещениях либо регистрации в них.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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