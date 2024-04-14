Полпред Якушев обсудил с Шумковым движение транспорта во время эвакуации

Полпред в УрФО Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков провели заседание комиссии и обсудили схему движения транспорта во время эвакуации из-за наводнения. Об этом сообщили в официальном telegram-канале полномочного представителя президента РФ.
«Владимир Якушев и Вадим Шумков провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Обсуждались вопросы эвакуации населения, так как уровень воды в Тоболе растет. Поставлены задачи по проработке схем движения транспорта при эвакуации с учетом развития паводка в Курганской области», — сообщили в telegram-канале полпреда.
Ранее Вадим Шумков во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что курганцам, пострадавшим от наводнения, выплатят от 10 до 50 тысяч рублей. Предоставление финансовой помощи осуществляется при подтверждении факта проживания в помещениях либо регистрации в них.
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Полпред в УрФО Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков провели заседание комиссии и обсудили схему движения транспорта во время эвакуации из-за наводнения. Об этом сообщили в официальном telegram-канале полномочного представителя президента РФ. «Владимир Якушев и Вадим Шумков провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Обсуждались вопросы эвакуации населения, так как уровень воды в Тоболе растет. Поставлены задачи по проработке схем движения транспорта при эвакуации с учетом развития паводка в Курганской области», — сообщили в telegram-канале полпреда. Ранее Вадим Шумков во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что курганцам, пострадавшим от наводнения, выплатят от 10 до 50 тысяч рублей. Предоставление финансовой помощи осуществляется при подтверждении факта проживания в помещениях либо регистрации в них.