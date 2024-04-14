В село Труд и Знание Звериноголовского округа (Курганская область), которое отрезано от внешнего мира из-за паводка, спасатели МЧС привезли свыше одной тонны питьевой воды. Информацию об этом опубликовали представители управления МЧС России по региону в своем telegram-канале.
«Спасатели на гусеничном плавающем транспортере доставили 1,5 тонны питьевой воды жителям села Труд и Знание Звериноголовского округа. Путь сельчанам до окружного центра „перегородил“ разлившийся Тобол», — говорится в сообщении представителей ведомства.
По данным МЧС, сельчане получили 300 пятилитровых бутылок с водой. Также жителям привезли гуманитарную помощь, включая предметы первой необходимости.
Ранее недалеко от Кургана в селе Кетово 14 апреля вечером началась эвакуация населения из-за паводка. По селу ездит машина и через громкоговоритель предупреждает людей о необходимости покинуть места потенциального подтопления.
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В село Труд и Знание Звериноголовского округа (Курганская область), которое отрезано от внешнего мира из-за паводка, спасатели МЧС привезли свыше одной тонны питьевой воды. Информацию об этом опубликовали представители управления МЧС России по региону в своем telegram-канале. «Спасатели на гусеничном плавающем транспортере доставили 1,5 тонны питьевой воды жителям села Труд и Знание Звериноголовского округа. Путь сельчанам до окружного центра „перегородил“ разлившийся Тобол», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным МЧС, сельчане получили 300 пятилитровых бутылок с водой. Также жителям привезли гуманитарную помощь, включая предметы первой необходимости. Ранее недалеко от Кургана в селе Кетово 14 апреля вечером началась эвакуация населения из-за паводка. По селу ездит машина и через громкоговоритель предупреждает людей о необходимости покинуть места потенциального подтопления.